W polskich szkołach i przedszkolach jest 277,3 tys. dzieci i młodzieży ukraińskich, w tym 180,1, tys. przybyło z Ukrainy do Polski po agresji rosyjskiej na ich kraj – wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące liczby uczniów z Ukrainy przybyłych do Polski po wybuchu wojny uczących się w polskim systemie edukacji nie uwzględniają wszystkich dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy po 24 lutego ub.r.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Pokazują stan na 21 lutego 2024 r.

Wynika z nich, że edukacją przedszkolną w Polsce objętych jest ok. 44,7 tys. dzieci ukraińskich, w tym 30,3 tys. to dzieci przybyłe z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., czyli po wybuchu wojny. Blisko 29,7 tys. dzieci przybyłych z Ukrainy po wybuchu wojny chodzi do przedszkoli, 585 dzieci uczestniczy w zajęciach w punktach przedszkolnych, a dwoje w zespołach wychowania przedszkolnego.

Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej

W szkołach podstawowych w całej Polsce uczy się ok. 141,5 tys. uczniów ukraińskich. 110,5 tys. uczniów szkół podstawowych to dzieci i młodzież przybyła z Ukrainy po wybuchu wojny.

W szkołach ponadpodstawowych: liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, w szkołach policealnych i w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy jest 90,4 tys. uczniów ukraińskich, w tym 38,9 tys. to uczniowie przybyli z Ukrainy po wybuch wojny.

W liceach ogólnokształcących uczy się 16 tys. uczniów ukraińskich, w tym 9,6 tys. to uczniowie przybyli po wybuchu wojny. 23,5 tys. uczniów ukraińskich uczy się w technikach, w tym 13,6 tys. to uczniowie przybyli po wybuchu wojny. W szkołach branżowych I stopnia uczy się 8,1 tys. uczniów ukraińskich, w tym 5,6 tys. przybyłych po wybuchu wojny. W szkołach branżowych II stopnia uczy się 109 uczniów ukraińskich, w tym 23 przybyło po wybuchu wojny. W szkołach policealnych jest 42,6 tys. uczniów ukraińskich, w tym 10 tys. przybyło po wybuchu wojny. 3 uczniów ukraińskich to uczniowie Bednarskiej Szkoły Realnej, w tym 2 przybyło po wybuchu wojny. 106 uczniów ukraińskich uczy się w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, w tym 74 przybyło po wybuchu wojny.

W ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia uczy się 194 uczniów ukraińskich, w tym 107 przybyło po wybuchu wojny, a w szkołach muzycznych II stopnia 72 uczniów ukraińskich, w tym 52 przybyło po wybuchu wojny. W ogólnokształcącej szkole baletowej jest 60 uczniów ukraińskich, w tym 52 przybyłych po wybuchu wojny. W liceum sztuk plastycznych jest 417 uczniów ukraińskich, w tym 232 przybyłych po wybuchu wojny. 7 uczniów z Ukrainy to uczniowie Poznańskiej Szkoły Chóralnej.

W lutym ub.r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podawało, że w polskim systemie edukacji – w szkołach i przedszkolach jest 187,9 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy, przybyłych po wybuchu wojny.

Dwa miesiące po ataku Rosji na Ukrainę, w kwietniu 2022 r., MEiN podawało, że w polskim systemie edukacji jest ponad 193 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy, przybyłych po inwazji.

Uczniowie z Ukrainy w publicznych szkołach

Zgodnie z polskim prawem dzieci i młodzież z Ukrainy, tak jak inne dzieci cudzoziemskie, w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w której rejonie mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły mającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły z wolnymi miejscami.

Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie go do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Brak znajomości języka polskiego nie jest przeszkodą

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego przez okres 24 miesięcy (zajęcia mogą być prowadzone także w grupach międzyszkolnych). Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze. Uczniowie z zagranicy mogą też korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy, słabo znających lub nieznających języka polskiego, mogą być tworzone zarówno w szkołach publicznych, jak i w niepublicznych. Nauka w oddziale przygotowawczym trwa, co do zasady, jeden rok szkolny, ale może być skrócona lub wydłużona, nie więcej jednak niż o jeden rok szkolny.

Ukraińscy uczniowie w systemie nauki zdalnej

Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące liczby uczniów z Ukrainy przybyłych do Polski po wybuchu wojny uczących się w polskim systemie edukacji nie uwzględniają wszystkich dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy po 24 lutego ub.r. Dzieci i młodzież pobierające naukę w szkole lub w przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu ani obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego.

W przypadku przedszkoli nie ma rejonizacji. Rekrutacja do przedszkoli na nowy rok szkolny przeprowadzana jest wiosną. Poza tym terminem przedszkola przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.