W poniedziałek 19 lutego na antenie Programu 1 Polskiego Radia Robert Biedroń zapowiedział złożenie w Sejmie projektu dotyczącego wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy. – Zrobili to Hiszpanie, testują to Niemcy i zrobiono to w wielu innych krajach. Taki jest dzisiaj trend – stwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Mówiąc o terminie złożenia projektu, Robert Biedroń zapowiedział, że jest to kwestia prawdopodobnie kilku tygodni. – Pracujemy najwięcej w Europie i proporcjonalnie zarabiamy dość mało i trzeba to zmienić – powiedział polityk. Dodał też, że premier Donald Tusk odnosi się do propozycji skrócenia tygodnia "dość życzliwie".

35-godzinny tydzień pracy

Przypomnijmy, że 35-godzinny tydzień pracy Nowa Lewica zaproponowała jeszcze w czasie kampanii wyborczej. W trakcie debaty wyborczej w TVP projekt przedstawiła Joanna Scheuring-Wielgus.

– Chcemy nowoczesnego państwa dobrobytu, w którym jest czas na rodzinę, pracę i na odpoczynek. Polacy potrzebują oddechu. Dlatego chcemy skrócić czas pracy do 35 godzin tygodniowo, ale z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia – mówiła wiceszefowa partii.

Krótszy tydzień pracy w Polsce

W pierwszej połowie lutego, również na radiowej antenie, o krótszym tygodniu pracy mówiła dyrektor Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP. – Zaczynamy widzieć czterodniowy tydzień pracy. Także w Polsce pojawiły się pierwsze firmy, które pilotażowo wprowadzają takie rozwiązania albo na wszystkie piątki, albo na co któryś piątek w miesiącu. Myślę, że to może być kierunek, w którym idziemy” – powiedziała w RMF FM Marta Petka-Zagajewska.

Wśród działających w Polsce firm, które będą testować krótszy tydzień jest marka Herbapol, która podała, że czterodniowy tydzień pracy wprowadzi 1 stycznia 2025 r. W ten sposób przedsiębiorstwo ma nadzieję na przyciągnięcie do siebie najlepszych fachowców.

Krótszy tydzień pracy na świecie

Tak jak powiedział Robert Biedroń, na świecie krótszy tydzień pracy jest już testowany od pewnego czasu. Takie pilotażowe programy pojawiły się m.in. wAustrii i Danii. I jak mówią eksperci, dotąd skrócenie czasu pracy ma pozytywny wpływ nie tylko na zadowolenie pracowników, ale też naich produktywność.

Kilka krajów, w których pojawiły się programy testujące krótszy tydzień pracy:

Austria z 36-godz. tygodniem pracy,

Dania z 33-godz. tygodniem pracy,

Islandia z 4-dniowym tygodniem pracy,

Japonia z 4-dniowym tygodniem pracy,

Holandia z 29-godz. tygodniem pracy,

Norwegia z 34-godz. tygodniem pracy,

Szwajcaria z 35-godz. tygodniem pracy.

Ostatnio, program krótszego tygodnia pracy ruszył także w Niemczech. Udział bierze w nim 45 firm.