Dzisiejsza konferencja prasowa premiera Donalda Tuska została odwołana. Centrum Informacyjne Rządu zamieściło wyjaśnienie w tej sprawie. Napięcie przed Radą Gabinetową rośnie.

Konferencja Premiera odwołana

Planowana na dziś, na godzinę 12:00 konferencja prasowa premiera Donalda Tuska została odwołana. Pół godziny przed jej rozpoczęciem poinformowało o tym Centrum Informacji Rządu. Na na swoim profilu na platformie X zamieściło post, w którym wyjaśnia, "że w związku z otrzymaną informacją o wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska podczas Rady Gabinetowej konferencja prasowa w KPRM została odwołana".

Kiedy odbędzie się Rada Gabinetowa?

Prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową na dziś na godzinę 13:00. Prezydent uznał, że aktualna sytuacja polityczna wymaga powołania organu w postaci Rady Gabinetowej. – To kwestia odpowiedzialności za państwo, za przyszłe pokolenia. Chcę wiedzieć, jak Premier i rząd podchodzą do tych inwestycji, bo pojawiają się sprzeczne informacje w przestrzeni publicznej. Liczę na merytoryczną dyskusję i wnioski. Skoro możemy się dogadać w sprawie pomocy Ukrainie, w sprawie zbrojeń, modernizacji armii, to myślę, że i w sprawie innych, strategicznych dla państwa inwestycji, jest przestrzeń do porozumienia – czytamy, w opublikowanym 2 lutego 2024 r. na platformie X, tweecie Kancelaria Prezydenta RP.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Rada Gabinetowa jest organem konstytucyjnym zwoływanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jej głównym celem jest wspólna dyskusja nad kluczowymi dla państwa kwestiami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi. Określa to art. 141 Konstytucji RP, który wskazuje, że "w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową". Do polskiego porządku konstytucyjnego instytucję tę wprowadziła Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje na to art. 18 tzw. małej konsytuacji z 1947r.

Rada Gabinetowa: Jest powoływana w kluczowych momentach

Rada Gabinetowa jest powoływana w kluczowych dla państwa momentach. Powołuje ją, na co wskazuje Konstytucja RP, wyłącznie prezydent. To z jego inicjatywy i pod jego przewodnictwem się odbywa. To także prezydent decyduje, czy dane kwestie, sytuacje stanowią sprawę szczególnej wagi, która wymagają podjęcia działań w celu zwołania Rady Gabinetowej.