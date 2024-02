Wielkie odliczanie do tegorocznych wyborów samorządowych już trwa. Do Państwowej Komisji Wyborczej zgłasza się coraz więcej komitetów wyborczych, a w przestrzeni publicznej kolejni kandydaci deklarują swoje kandydatury. Co warto wiedzieć o kwietniowych wyborach samorządowych? Kto ma prawo głosu, a kto nie? Kogo będziemy wybierać i dlaczego nasze uczestnictwo w tych wyborach jest takie ważne?