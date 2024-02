Choć do wyborów prezydenckich zostało jeszcze kilkanaście miesięcy, to pojawiają się pierwsze doniesienia odnośnie ewentualnych kandydatów, którzy mogliby zająć miejsce Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim od połowy 2025 r. Wśród wymienianych nazwisk jest dwójka znanych dziennikarzy.

Dorota Gawryluk? "Informacje wiarygodne"

Według medialnych doniesień, w wyścigu o fotel prezydenta miałaby wystartować Dorota Gawryluk, aktualna dziennikarka i prezenterka Polsatu. "Ostatnie ruchy Zygmunta Solorza można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę. Do walki o prezydenturę ma szykować prezenterkę Dorotę Gawryluk". – informuje Polityka Insight.



"Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję" – napisał na portalu X dziennikarz Kastor Kużelewski.

Krzysztof Stanowski? "Tak, ale nie chcę wygrać"

Niespodziewanie, chęć startu w wyborach prezydenckich ogłosił też Krzysztof Stanowski. Dziennikarz, będący aktualnie jedną z najbardziej "zasięgowych" postaci polskiego internetu, zapowiedział to podczas niedawnego wywiadu z Andrzejem Dudą. – Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi, chciałbym, żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach na prezydenta. W związku z czym zamierzam to zrobić – przyznał Stanowski w Kanale Zero.

Szymon Hołownia przetarł szlaki?

Aktualny marszałek sejmu, Szymon Hołownia, do polityki również przyszedł z mediów. Zanim założył partię Polska 2050 i wystartował w wyborach prezydenckich w 2020 r., był dziennikarzem m.in. Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Wprost. Widzowie telewizyjni mogli go z kolei oglądać w Religia.tv, TVP i TVN. Wiele wskazuje również na to, że cieszący się dużym zaufaniem społecznym Hołownia wystartuje i w 2025 r.









Warto jednak wspomnieć, że w latach wcześniejszych też mieliśmy do czynienia z podobnymi przypadkami. Przykładowo, kojarzony głównie z Telewizji Polsat prezenter Krzysztof Ibisz, w latach 1991-93 był posłem na Sejm I kadencji, z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa.



Z kolei w 2015 r. kandydatką SLD na urząd prezydenta była Magdalena Ogórek, w swojej karierze zawodowej związana z TVP, Polskim Radiem i TVN24 Biznes i Świat. Była również publicystką Do Rzeczy.