W poniedziałek planujemy zarejestrować koalicyjny komitet w wyborach samorządowych razem z PPS, Unią Pracy i Razem - przekazał sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek. W weekend w tej sprawie zbiorą się ciała statutowe partii. Na czele sztabu wyborczego ma stanąć Arkadiusz Sikora. Kulasek wspomniał także, że lewicowa formuła otwarta jest też na inne środowiska m.in. ruchy miejskie czy przedstawicieli związków zawodowych.

Nowa Lewica o starcie w wyborach samorządowych

Kulasek przekazał, że zarząd i rada krajowa Nowej Lewicy zbiorą się w sobotę w Warszawie, aby zdecydować o formule startu w wyborach samorządowych.

Polityk podkreślił, że Lewica jest gotowa do startu w wyborach samorządowych. "Chcieliśmy pójść szeroką ławą partii koalicyjnych, ale nasi współkoalicjanci zdecydowali inaczej" - zaznaczył.

"W sobotę podejmujemy decyzje o starcie w szerokiej formule lewicowej, z naszymi zaprzyjaźnionymi partiami: Razem, Polską Partią Socjalistycznej i Unią Pracy" - przekazał.

Kulasek poinformował także, że w poniedziałek planowana jest rejestracja koalicyjnego komitetu wyborczego.

Kto na czele sztabu Lewicy?

Na czele sztabu Lewicy ma stanąć dolnośląski poseł Arkadiusz Sikora, którego rolę w kampanii ma także potwierdzić sobotnia rada krajowa NL.

Oprócz Nowej Lewicy w weekend zbierają się też ciała statutowe innych koalicjantów.

Porozumienie z partiami Lewicy

Jak przewodniczący rady naczelnej PPS Wojciech Konieczny, jego ugrupowanie zbiera się także w sobotę. "Będziemy omawiać sprawy dotyczące startu w wyborach. Mamy podpisane porozumienie z partiami Lewicy, więc zamierzamy to potwierdzić i przystąpić do koalicji do wyborów samorządowych" - przekazał.

Bartosz Grucela z zarządu krajowego Razem poinformował, że jego partia będzie obradowała w niedzielę wieczorem. "Będzie podejmowana uchwała, by wejść w skład koalicyjnego komitetu wyborczego, ale to będzie decyzja rady krajowej" - zaznaczył.

Kulasek przekazał także, że lewicowa formuła otwarta jest też na inne środowiska m.in. ruchy miejskie czy przedstawicieli związków zawodowych.

Rozmowy Lewicy z Platformą Obywatelską

Władze Nowej Lewicy prowadziły od kilkunastu dni rozmowy z Platformą Obywatelską w sprawie wspólnego startu w wyborach samorządowych. Jednak premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.