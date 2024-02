Prezydent wydał oświadczenie po podpisaniu ustawy budżetowej. - Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął - powiedział. Wczoraj głowa państwa podjęła decyzję o skierowaniu aktów w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Wśród zobowiązań, o jakich mówił Andrzej Duda, znalazły się: Centralny Port Komunikacyjny, przekształcenie energetyki, budowa elektrowni atomowych w kraju.

- To także rozwój naszych portów. Wielkie plany w porcie gdańskim, w Świnoujściu, w Szczecinie. To wszystko co tak niezwykle ważne przy rozwijającej się strukturze kolejowej i drogowej, abyśmy w coraz większym stopniu byli w stanie nie tylko być oknem na świat, ale i być oknem na naszą część Europy i dla świata - wskazał. Następnie wyliczał inwestycje w armię, wojsko i kontrakty zbrojeniowe.

Rada Gabinetowa

- Wydam dzisiaj postanowienie o zwołanie Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta RP. Ta rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni, na godzinę 13:00. To będzie dwa miesiące od czasu, kiedy został powołany rząd - dodał.

- To jest dla mnie kwestia odpowiedzialności za rozwój przyszłych pokoleń, za rozwój gospodarczy Polski, to są te kluczowe zadania, które z jednej strony mają sprzyjać dynamicznemu rozwojowi naszej gospodarki, odpowiadać na wyzwania współczesności i przyszłości - mówił prezydent.

Prezydent: CPK to kwestia bezpieczeństwa

- Nikomu nie trzeba wspominać, jakie zadanie ma zbudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ogromnego lotniska, które będzie mogło przyjąć wielką liczę samolotów, także i transportowych, jeżeli trzeba będzie umocnić nasze bezpieczeństwo i będą musiały przybyć do nas oddziały sojusznicze, żeby nas wspomóc, czy będzie musiał być sprowadzony tutaj dodatkowy sprzęt do obrony naszego terytorium przez armię państw NATO. To także możliwość transportowania i pasażerów, i towarów, które będą przychodziły do CPK - mówił.

Jak poinformowała wczoraj Kancelaria Prezydenta, z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją.