Skarb Państwa zgłosił siedmioro kandydatów do rady nadzorczej banku, to: Maciej Cieślukowski, Hanna Kuzińska, Szymon Midera, Marek Panfil, Marek Radzikowski, Paweł Waniowski, Katarzyna Zimnicka-Jankowska - wskazał bank w komunikacie. Na 2 lutego 2024 r. zaplanowano zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kandydaci do składu Rady Nadzorczej Banku

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (...) 30 stycznia 2024 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza - Skarbu Państwa o zgłoszeniu kandydatów do składu Rady Nadzorczej Banku, w związku ze zwołaniem na 2 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...)" - poinformował bank w komunikacie giełdowym. Wskazano, że Skarb Państwa zgłosił do rady nadzorczej:

Macieja Cieślukowskiego,

Hannę Kuzińską,

Szymona Miderę,

Marka Panfila,

Marka Radzikowskiego,

Pawła Waniowskiego,

Katarzynę Zimnicką-Jankowską.

Maciej Cieślukowski

W notach biorgraficznych kandydatów wyjaśniono, że Maciej Cieślukowski to doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Oddział w Poznaniu). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku Finanse i Bankowość, specjalności Finanse i polityka pieniężna. Od wielu lat współpracuje z wybranymi urzędami marszałkowskimi oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w roli eksperta, jest autorem ekspertyz dla Senatu RP.

Hanna Kuzińska

Hanna Kuzińska ukończyła studia z ekonomiki handlu wewnętrznego na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1973 r. W 2007 roku została doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 roku jest zatrudniona w Katedrze Finansów AkademiiLeona Koźmińskiego, od 2007 roku jako profesor nadzwyczajny. Pracowała m.in. jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu oraz w Kancelarii Senatu. W latach 2002-2005 pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W latach 2008–2011 była doradcą Ministra Obrony Narodowej.

Szymon Midera

Wskazano, że Szymon Midera to doświadczony zarządzający, z silnymi kompetencjami na stanowiskach kierowniczych w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Od 2016 roku założyciel, współwłaściciel i prezes Shumee SA (platforma commerce), członek rad nadzorczych z wieloletnim doświadczeniem w obszarze profesjonalnych standardów ładu korporacyjnego. Przez osiem lat, do czerwca 2016 roku pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa Banku Pocztowego. Wcześniej, przez siedem lat, związany był z mBankiem. Zarządzał m.in. obszarem marketingu, sprzedaży w Internecie i rozwoju biznesu.

Marek Panfil

DrMarek Panfil jest absolwentem SGH w Warszawie, m.in. biegłym w zakresie wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, doradcą strategicznym w zakresie budowy wartości spółki dla akcjonariuszy, jest autorem i współautorem 11 książek i 45 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wycen. Ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International – jako Internal Audit Manageri w EY jako manager w Transaction Advisory Service Valuation and Business Modeling), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM Polska Miedź SA, Interferie SA, NDM SA, a także jako wykładowca, mentor, kierownik studiów podyplomowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Marek Radzikowski

Marek Radzikowski jest doktorem ekonomii, kierownikiem Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym Szkoły Głównej Handlowej, wykładowcą przedmiotów data science, autorem wielu publikacji ekonomicznych, w tym dwóch książek. Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS). Współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) jako wicedyrektor działu analitycznego i zastępca głównego ekonomisty, a następnie pracował jako szef gabinetu (szef doradców) Ministra Finansów. Był także doradcą zarządu Związku Banków Polskich, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, a w ostatnich latach pracował na stanowisku Vice President w J.P. Morgan. Jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz ekspertem Instytutu Finansów Publicznych.

Paweł Waniowski

Paweł Waniowski jest profesorem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Badań Marketingowych. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 12 książek (m.in. popularnych opracowań z zakresu marketingu „Marketing. Jak to się robi?” i „Marketing. Teoria i przykłady”), promotor ponad 650 prac magisterskich i dyplomowych oraz licznych opracowań, ekspertyz i recenzji.

Katarzyna Zimnicka-Jankowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce cyber_Folks S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej zasiadała w radach nadzorczych takich spółek jak IDS-BUD S.A., DiM Construction Sp. z o.o. i Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Od 2012 roku ma własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi doradztwa strategicznego i finansowego obejmujące doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, wycen i analiz efektywności projektów inwestycyjnych. Cyła członkiem zarządu PKP Intercity odpowiedzialnym m.in. za tworzenie i realizację strategii oraz planowanie i realizację kluczowych procesów inwestycyjnych. Wcześniej pracowała na stanowiskach dyrektorskich w m.in. w KPMG czy Pekao Access. Jest absolwentką Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada również tytuł CFA (Charted Financial Analyst).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego

Na początku stycznia br. PKO BP poinformował, że 2 lutego br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego. W porządku obrad przewidziano m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej spółki, a także podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej rady nadzorczej PKO BP.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

Rada nadzorcza PKO BP liczy 10 osób, jej przewodniczącym jest Robert Pietryszyn.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 473 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł. Spółka obsługuje 11,9 mln klientów.