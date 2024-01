Większość badanych Polaków uważa, że obecny rząd, jak dotąd, spełnia ich oczekiwania - wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM.

Tak twierdzi 52 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 40 proc., a 8 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Jeśli chodzi o podział na elektoraty, to wyborcy KO aż w 95 proc. twierdzą, że rząd spełnia ich oczekiwania. Mniej entuzjastycznie nastawieni są wyborcy Lewicy (75 proc.) i Trzeciej Drogi (53 proc.). Co jednak najciekawsze, aż 25 proc. wyborców PiS przyznaje, że gabinet Donalda Tuska spełnił ich oczekiwania (przeciwnego zdania jest 71 proc.).

Zdaniem politologa z UW prof. Rafała Chwedoruka wynik 52 proc. uważających, że koalicja spełnia ich oczekiwania, to mniej więcej poziom tego, co koalicja uzyskała w wyborach. - Ale te 40 proc. rozczarowanych to już sygnał ostrzegawczy dla koalicji, bo wykracza poza poziom poparcia PiS - zauważa profesor. A jak tłumaczy wyniki w elektoratach? - KO spajała wizja rozliczenia rządów PiS, więc Tusk zbiera dziś za to premię. Lewicowych wyborców mogą martwić kwestie kulturowe czy dotyczące aborcji, zaś Trzecia Droga to najbardziej eklektyczna formacja pod kątem struktury wyborców, a to sprzyja rozczarowaniu wszelką polityką. Z kolei tych 25 proc. wyborców PiS mogło uznać, że Tusk faktycznie robi to, co zapowiedział, czyli kontestuje osiągnięcia rządów PiS - wyjaśnia politolog.

