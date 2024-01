"Nigdy nie mówiłem, że nie było afery wizowej. Mówiłem, że nic o tym nie wiem" - powiedział Kaczyński. Zaznaczył, że kiedy pełnił funkcję wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i podlegało mu CBA, "żadnych zarzutów karnych wobec Wawrzyka nie było". "Był natomiast niepokój odnośnie jego nadzoru nad tym wszystkim, dlatego został odwołany z funkcji wiceszefa MSZ, jeszcze za naszych rządów" - powiedział prezes PiS. Jak podkreślił, "to było wszystko, co można było wówczas zrobić".