W Suwałkach zanotowano właśnie najniższe temperatury dla tej pory roku na naszej szerokości geograficznej.

Polski biegun zimna

Minus 23,8 st. C wyniosła w środę nad ranem temperatura na Suwalszczyźnie zwanej polskim biegunem zimna. Temperatura odczuwalna wyniosła jeszcze więcej –29 st. - poinformował na platformie X Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę rano Suwalszczyzna była najzimniejszym miejscem w Polsce. Najcieplej było na północnym zachodzie. W Szczecinie termometry wskazały -2,9 st. C. IMGW poinformowało, że temperatura odczuwalna w Suwałkach wyniosła -29 st. C. Pokrywa śnieżna wynosi tam 40 cm.

Najzimniejsza noc w tym roku

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik poinformował PAP, że miniona noc była najzimniejszą nocą w tym roku, a temperatura -23,8 jest w tym roku najniższą temperaturą zanotowaną na stacji synoptycznej w Suwałkach.

Na Suwalszczyźnie od dwóch tygodni jest mroźno i biało. W poniedziałek i we wtorek padał śnieg. Był silny wiatr, który powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Pieszym ciężko poruszać się po chodnikach, a samochodom po drogach. W środę mróz zelży do ok. -5 st.