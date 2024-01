"Grzegorz Braun nie powinien mieć swoich przedstawicieli w Prezydium Sejmu. To jest polityka, do posiedzenia (Sejmu) jeszcze parę dni, będą rozmowy, będzie +ucieranie+, przekonywanie, szukanie rozwiązań. Zobaczymy, jak to się skończy. Mam wątpliwości co do tego, czy głosować za tym wnioskiem. Lewica ich nie ma, szanuję to. PiS też ich nie ma, bo PiS bardzo by chciał zobaczyć Prezydium Sejmu bez żadnego przedstawiciela opozycji, bo to mu bardzo pasuje do narracji. Natomiast niekoniecznie zawsze jestem skłonny do grania w polityczną grę PiS-u, nawet jeżeli to trochę kosztuje" - powiedział Hołownia.