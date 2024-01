"Wyborcy już wybrali 15 października 2023 r. i była to bardzo klarowna decyzja, która wyłoniła stabilną większość w Sejmie. Gdyby jednak do nich doszło, to uważam, że mogłyby być wręcz katastrofalne dla Prawa i Sprawiedliwości. Mogłyby tę partię zmieść ze sceny politycznej" - ocenił wiceszef Polski 2050.