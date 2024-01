Za chwilę sądy będą wydawały w Polsce po dwa wyroki w sprawach dot. obywateli, to jest teraz taki galimatias prawny - powiedział w Tok Fm wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko, komentując decyzję Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika.

Odwołania Kamińskiego i Wąsika

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika.

Kobosko o anarchii instytucji państwowych

Wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko, komentując w piątek tę decyzję, mówił o "gigantycznym bałaganie, jeśli nie powiedzieć anarchizacji instytucji wymiaru sprawiedliwości". "Towarzystwo pisowskie doprowadziło nas przez osiem lat do gigantycznej anarchii instytucji państwowych. I tu trzeba jasno powiedzieć i oskarżyć prezydenta Andrzeja Dudę, (prezesa PiS) Jarosława Kaczyńskiego, (byłego ministra sprawiedliwości) Zbigniewa Ziobrę o to, ze doprowadzili do tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy" - powiedział polityk.

Kobosko wskazywał, że "w Polsce nie ma osób nietykalnych, są tylko osoby, którym z różnych powodów nie można postawić zarzutów, nie można ich sądzić z racji urzędu wykonywanego czy stanu zdrowia". "Te trzy osoby, przede wszystkim doprowadziły do sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, w której obywatele mają prawo czuć się zagubieni" - ocenił.

Kobosko o Kamińskim i Wąsiku w Sejmie

Pytany, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą mogli wejść i głosować na najbliższym posiedzeniu Sejmu, Kobosko skomentował, że na szczęście to nie on będzie podejmował decyzję, tylko marszałek Sejmu. Na moje ludzkie wyczucie, ani jeden, ani drugi pan nie powinni mieć prawa głosowania, ani prawa wstępu na salę plenarną. Ale to będzie decyzja marszałka Sejmu" - przekazał.

Posiedzenia sądu w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika.

Prezes Izby Karnej SN sędzia Zbigniew Kapiński, zastępujący nieobecną I prezes SN, podjął decyzję, że właściwą do rozpatrzenia odwołania od wygaszenia mandatu Mariusza Kamińskiego jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - poinformował zespół prasowy SN.

Kamiński i Wąsik skazani na dwa lata

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Prawo łaski prezydenta

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek pytany wtedy o ew. ponowne ułaskawienia ocenił, "już było i jest ono skuteczne, co dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny".