Na godz. 13.30 w poniedziałek zaplanowano spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Politycy mają rozmawiać o wygaszeniu mandatów polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Marszałek odpowie na wezwanie prezydenta do rozmowy

Rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek potwierdziła, że Szymon Hołownia weźmie udział w spotkaniu.

Z kolei szef MS Adam Bodnar po spotkaniu z marszałkiem Sejmu powiedział: “Postępowanie przez Sądem Najwyższym ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma charakter formalny. SN sprawdza, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Jest prawomocny wyrok, marszałek Sejmu nie mógł nie wygasić im mandatów”.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub. roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika; najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 10-12 stycznia.

Liczne spotkania marszałka Hołowni w sprawie skazanych posłów

Dziś rano szef MS spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w kwestii wygaszonych mandatów skazanych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To pierwsze z serii spotkań w ramach konsultacji marszałka Sejmu w tej sprawie; zamierza się on także spotkać m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem czy przewodniczącym PKW Sylwestrem Marciniakiem. "Istnieje plan działania, natomiast uznałem za stosowne skonsultować go z najważniejszymi urzędnikami w państwie takimi, jak minister sprawiedliwości i rzecznik praw obywatelskich" - mówił marszałek Sejmu.

Pytany przez dziennikarzu po spotkaniu Bodnar o kwestię wygaszenia mandatów stwierdził, że "to podstawa sporu". "Myślę, że mamy tutaj jasną sytuację: panowie są skazani prawomocnym wyrokiem, ich mandaty zostały wygaszone. Natomiast przed Sądem Najwyższym trwa spór dotyczący tego, czy było to skuteczne" - powiedział Bodnar.

Dopytywany, czy to znaczy, że SN odpowiada tylko za kwestie formalne ws. wygaszenia mandatów, Bodnar stwierdził, że "postępowanie przed Sądem Najwyższym ma charakter formalny". "Sąd Najwyższy występuje trochę w roli notariusza sprawdzającego, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Tutaj mamy obowiązujący, prawomocny wyrok skazujący dwóch panów - pan marszałek nie miał innego wyjścia, jak wydać to postanowienie (o wygaszeniu mandatów - PAP)" - powiedział.

Bodnar został zapytany, co doradził marszałkowi Sejmu w trakcie spotkania. "Myślę, że pan marszałek teraz zbiera różne opinie; nie powiedziałem panu marszałkowi niczego innego niż to, co już wcześniej powiedziałem" - stwierdził.

Pogłębione dyskusje marszałka Hołowni o statusie Kamińskiego i Wąsika

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tego samego dnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek o wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

W poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpoczął konsultacje w sprawie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika; rozmawiał z szefem MS, Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem, następnie spotka się z RPO Marcinem Wiąckiem oraz przewodniczącym PKW Sylwestrem Marciniakiem oraz sędziami w stanie spoczynku.

Zdaniem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.