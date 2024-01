Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. w części dotyczącej sądownictwa i praw człowieka. Wcześniej komisja sprawiedliwości wydała negatywną opinię do budżetów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Instytutu Pamięci Narodowej.

Negatywna ocena komisji

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie oceniła projekty budżetów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Instytutu Pamięci Narodowej. Posłowie większości sejmowej krytykowali wzrost budżetów tych instytucji, ich zdaniem nieadekwatny do wykonywanych zadań. Zwracali też uwagę m.in. na upartyjnienie TK.

Pozytywna ocena komisji

Pozytywną ocenę komisji uzyskały części budżetowe dotyczące Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sprawiedliwości, a także budżetów wojewodów w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Grzegorz Rusiecki o negatywnych opiniach

Podczas posiedzenia komisji finansów, Grzegorz Rusiecki (KO), przedstawiając sprawozdanie komisji sprawiedliwości, podkreślił, że opinie negatywne do projektów budżetów kilku instytucji dotyczyły działania merytorycznego i finansowego. "Komisja sprawiedliwości nie wystosowała formalnych wniosków dotyczących ewentualnej obniżki budżetu tych instytucji czy organów, które zostały zaopiniowane negatywnie, zostawiając to Komisji Finansów Publicznych" - powiedział Rusiecki.

Prezes IPN o decyzjach komisji

Prezes IPN Karol Nawrocki odpowiedział, że negatywna opinia nie została przez komisję sprawiedliwości uzasadniona. Zaznaczył, że wzrost budżetu IPN na przyszły rok jest wprost proporcjonalny do zadań, które Instytutowi zostały wyznaczone po nowelizacji ustawy o IPN. "Wyszedłem z komisji z negatywną opinią budżetu i nie wiem, jakie działania chcecie państwo ograniczyć?" - powiedział Nawrocki.

Jarosław Urbaniak o projekcie budżetu IPN na 2024 r

Jarosław Urbaniak (KO) wyliczył, że projekt budżetu IPN na 2024 r. jest wyższy od planów budżetowych Najwyższej Izby Kontroli, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu i Polskiej Akademii Nauk.

Komisja Finansów Publicznych przedstawi sprawozdanie

Po zapoznaniu się z opiniami komisji branżowych do części budżetowych, komisja finansów publicznych ma do 5 stycznia przedstawić sprawozdanie. Na 10 stycznia planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a trzecie czytanie, czyli głosowanie, ma nastąpić 12 stycznia. Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Przewidziano, że budżet trafi do podpisu prezydenta 29 stycznia.