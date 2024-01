Do końca stycznia powstanie pełna lista rad instytutów i fundacji rządowych do likwidacji oraz pełna propozycja zmian personalnych w tych, które są warte utrzymania - zapowiedział premier Donald Tusk.

Rady instytutów i fundacje rządowe do likwidacji

"Na pewno część z rad instytutów i fundacji rządowych jest do likwidacji" – przekazał szef rządu na konferencji prasowej po środowym posiedzeniu Rady Ministrów.

"Chociaż nie mamy jeszcze zakończonych audytów, to nie mam wątpliwości, że one szybko pokażą skalę absurdu i pazerności - czasami niestety muszę to powiedzieć - zwykłego złodziejstwa poprzedniej ekipy rządzącej" - stwierdził premier. Jak dodał, "część z nich powoływano pod kątem interesów konkretnych ludzi".

"Zobowiązałem ministrów, żeby do końca stycznia powstała pełna propozycja, pełna lista rad instytucji do likwidacji oraz propozycja zmian personalnych w tych, które są warte utrzymania i trafiła nie tylko na moje biuro, ale i przed mikrofony i kamery dziennikarzy" - zapowiedział szef rządu.

Tusk odwołał rady instytutów

Tuż przed końcem 2023 roku premier Donald Tusk odwołał rady: Instytutu Strat Wojennych, Instytutu De Republica, Instytutu Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia i Instytutu Zachodniego.

Jak wyjaśniał szef kancelarii premiera minister Jan Grabiec: "podjęte zostały takie decyzje i dotyczą nie tylko członków rady tego instytutu (Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego), ale też pozostałych instytutów, które zostały powołane przez PiS i których działalność w ostatnich latach była mocno krytykowana ze względu, z jednej strony na nadużycia finansowe, a z drugiej za obsadzenie funkcji zarówno zarządzających, jak i nadzorczych, w tych instytutach przez osoby wprost ze środowiska PiS albo blisko z nimi związane".