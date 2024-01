Po Nowym Roku ruszają prace na Wiejskiej. Na drugi tydzień stycznia zaplanowano kolejne posiedzenia Sejmu X kadencji. Kontynuowane będą prace nad ustawą budżetową. Czym jeszcze zajmą się posłowie na początku 2024 r.?

Kiedy rozpoczną się obrady Sejmu w 2024 r.?

Na oficjalne stronie Sejmu RP pojawiał się komunikat dotyczący sejmowych posiedzeń zaplanowanych na 2024 r. Wynika z niego, że prace na Wiejskiej ruszają w drugim tygodniu stycznia. Po rekordowo długim pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji w najbliższym czasie przewidziano aż dwa krótkie posiedzenia: 2. zwołane na 10 i 11 stycznia oraz 3. posiedzenie, które ma się odbyć 12 stycznia. Z opublikowanego na sejmowej stronie internetowej porządku obrad wynika, że posłowie będą przede wszystkim kontynuować prace nad budżetem państwa na 2024 r.

Posiedzenia Sejmu: 10 i 11 stycznia 2024 r.

Na środę, 10 stycznia 2024 r. zaplanowano 2. posiedzenie Sejmu X kadencji. Początek obrad rozpocznie się o godzinie 10:00. Jak wynika z informacji na sejmowe stronie, środowe prace na Wiejskie mają się rozpocząć od sprawozdania Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r. Porządek drugiego posiedzenia może być uzupełniony Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 i powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

– Należy spodziewać się, że porządek obrad zostanie uzupełniony także o tzw. Ustawę okołobudżetową, co jest konsekwencją zawetowania przez prezydenta Dudę uchwalonej już w grudniu ustawy. 27 grudnia 2023 r. Prezydent wniósł do laski marszałkowskiej własny projekt, z którego usunięto kwestię finansowania TVP. Z informacji dotyczących prac Rady Ministrów wynika natomiast, że rząd przedłoży jednak swoją, nową wersję Ustawy zawierającej szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – wyjaśnia w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.

Posiedzenie Sejmu: 12 stycznia 2024 r.

Na piątek, 12 stycznia zaplanowano 3. posiedzenie Sejmu X kadencji. Obrady mają rozpocząć się o godzinie 9:00. Harmonogram prac ma obejmować, m.in. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

– Jeśli sejm zdecyduje o utworzeniu wspomnianej wyżej komisji na drugim posiedzeniu, to na kolejnym, czyli tym zaplanowanym na 12 stycznia, wybrany zostanie jej skład– mówi dr. Kuzior.

Gdzie można oglądać sejmowe obrady?

Wszystkie transmisje posiedzeń z Wiejskiej można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Obrady Sejmu X kadencji wzbudzają coraz więcej społecznych emocji. Stały się hitem serwisu YouTube i na żywo ogląda je każdorazowo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTube ogromnie wzrosła w ostatnim czasie i aktualnie wynosi prawie 690 tys. osób.