W środę złożyłam wniosek do premiera Donalda Tuska o odwołanie obecnego komisarza w Sopocie i powołanie na to stanowisko byłej wiceprezydent Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim - mówiła w czwartek wojewoda pomorski Beata Rutkiewicz.

W czwartek przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa wojewody pomorskiego Beaty Rutkiewicz. "Przede wszystkim jestem urzędniczką i samorządowczynią. Staram się używać feminatywów, chociaż nie są one łatwe w wymowie, ale nie są też łatwe w naszej przestrzeni publicznej. Do moich mocnych stron należy budowanie zespołu. Zajmowałam się inwestycjami, gospodarką komunalną, więc jest to działka bliska każdemu mieszkańcowi, każdej gminy w Polsce i w naszym województwie" – mówiła.

Wojewoda mówi o nierównym dostępie kobiet do… transportu miejskiego

"Rzeczą, która jest dla mnie niezmiernie ważna jest sytuacja kobiet w naszym kraju. W szerokim tego słowa rozumieniu. Chodzi tu oczywiście o wyrównywanie płac, o szklane sufity, ale również o dostęp moich koleżanek do pracy, do transportu miejskiego, do żłobków, do bezpieczeństwa" – stwierdziła wojewoda.

Rutkiewicz zapewniła, że w trakcie swojej kadencji będzie kładła duży nacisk na rozwój przedsiębiorczości w regionie, a także na "sprawną, otwartą i kompetentną administrację".

"Został odwołany Wojewódzki Konserwator Zabytków, w najbliższym czasie zostanie powołana nowa osoba na to stanowisko. Zapadły również decyzje w sprawie Pomorskiego Kuratora Oświaty. Oświata w całym kraju jest bardzo ważnym tematem, który należy odczarować, zmienić i przywrócić normalność" - powiedziała.

Komisarz w Sopocie będzie odwołany?

"Wczoraj złożyłam wniosek do premiera Donalda Tuska o odwołanie obecnego komisarza w Sopocie i powołanie na to stanowisko byłej wiceprezydent Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim. Czekamy w tej chwili na oficjalną decyzję" – dodała Rutkiewicz. Jak dodała, "Czarzyńska-Jachim przez ostatnie lata dała się poznać jako sprawna samorządowczyni i sprawny zastępca prezydenta”.

Beata Rutkiewicz wojewodą Pomorskim

W środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że wiceminister MSWiA Tomasz Szymański wręczył Beacie Rutkiewicz powołanie na urząd wojewody pomorskiego.

Beata Rutkiewicz od 2015 roku pełniła funkcję zastępcy prezydenta Wejherowa. Nadzorowała m.in. wydziały inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz nieruchomości.

W okresie od lutego 2012 do grudnia 2014 r. była główną specjalistką ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. Za zamówienia publiczne odpowiadała też w latach 2005-2011 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2003-2005).

W 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie zamówień publicznych. Dwa lata później ukończyła Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu. Jest też absolwentką studiów MBA w Collegium Humanum.

Była ekspertką przy Pomorskim Zespole do Spraw Kobiet, który jest organem doradczo-konsultacyjnym przy Zarządzie Województwa Pomorskiego.

Beata Rutkiewicz jest zamężna, ma dwójkę dzieci.

Na stanowisku wojewody pomorskiego zastąpiła Dariusz Drelicha mianowanego na to stanowisko przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w grudniu 2015 r.(PAP)

