Ministra ds. równości Katarzyna Kotula: “Konieczna jest poprawa standardów opieki okołoporodowej. Tutaj też będzie potrzebna bliska współpraca z minister zdrowia Izabelą Leszczyną - jesteśmy już umówione”.

Kotula: “Musimy stworzyć system, w którym państwo otoczy kobiety opieką”

"To, co jest priorytetowe, to również powszechny dostęp do znieczuleń i powrót do dobrych standardów opieki okołoporodowej” - powiedziała Kotula, która chce w tym celu pracować wspólnie z minister zdrowia Izabelą Leszczyną.

Zdaniem Kotuli wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. bardzo przyczynił się do obniżenia standardów opieki okołoporodowej. "Dzisiaj lekarze przyjmują postawę wyczekującą wobec kobiet, a to powoduje, że nie podejmują działań, które mają za zadanie nie tylko pomagać kobietom przerywać ciążę, ale także leczyć. Mamy dzisiaj kobiety, które w wyniku złego, wadliwego działania lekarzy nie mogą ponownie zajść w ciąże" - podkreśliła Kotula.

Trzeba dzisiaj zapewnić kobietom poczucie bezpieczeństwa we wszystkich tych aspektach, tak żeby mogły one podjąć decyzję.

I dalej: “A kiedy zdecydują się urodzić, musimy stworzyć taki system, w którym państwo otoczy je opieką i będzie zapewniało im najlepsze możliwe wsparcie, także jeśli chodzi o opiekę okołoporodową" - zaznaczyła ministra ds. równości. Dodała także: "Potem będzie powrót na rynek pracy i luka płacowa - to również będzie w zakresie mojego działania".