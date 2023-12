Osoby, które mają obecnie między 54 a 75 lat, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sam wiek nie jest jednak wyznacznikiem, który gwarantuje uzyskanie świadczenia. Trzeba spełnić jeszcze kilka dodatkowych wymagań. Omawiamy je w artykule.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zasady reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Jak czytamy na stronie ZUS, wcześniejsza emerytura przysługuje osobom, które pracowały w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Dotyczy to pracowników, którzy byli otoczeni hałasem o dużym natężeniu, a także pracowali pod ziemią, przy kadmu i ołowiu. O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się również m.in. ratownicy medyczni czy członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do pracy o szczególnym charakterze zaliczana jest m.in. praca w organach administracji celnej, kontroli państwowej, praca dziennikarzy, artystów, nauczycieli oraz żołnierzy zawodowych.

Cała lista pracowników, którzy mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury na tych samych zasadach, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać wcześniejszą emeryturę?

Jak wskazuje ZUS, by uzyskać emeryturę, należy spełnić następujące warunki:

posiadać udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy (dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat)

(dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat) osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny (jest on zależny od rodzaju wykonywanej pracy i płci pracownika)

(jest on zależny od rodzaju wykonywanej pracy i płci pracownika) osiągnąć wymagany staż pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach

nie brać udziału w Otwartym Funduszu Emerytalnymlub zrzec się posiadanych tam środków na rzecz dochodów budżetu państwa

Wcześniejsza emerytura. Jakie dokumenty są potrzebne?

EMP wniosek o emeryturę – należy pobrać ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest także dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS

– należy pobrać ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest także dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów, w każdej jednostce organizacyjnej ZUS informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej

okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie

Wcześniejsza emerytura. Kiedy złożyć dokumenty?

Jak podaje ZUS, dokumenty można składać nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku