Dziś i jutro dwa najbardziej oczekiwane dni pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Czy trzeci rząd Mateusza Morawieckiego uzyska wotum zaufania? Czy Donald Tusk zostanie nowym Prezesem Rady Ministrów? Jaki jest szczegółowy harmonogram sejmowych prac na najbliższe dwa dni?

Posiedzenie Sejmu, na które czeka cała Polska

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r. – ta data z pewnością przejdzie do historii polskiej polityki. To właśnie tego dnia mija 14 dni od zaprzysiężenia trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów musi zatem w poniedziałek przedstawić programu działania Rady Ministrów i złożyć wniosek o udzielenie jej wotum zaufania. Czy trzeci rząd Mateusza Morawieckiego uzyska wotum zaufania i czy Donald Tusk zostanie nowym Prezesem Rady Ministrów, czas pokaże.

Sejmowy harmonogram na poniedziałek 11 grudnia

Poniedziałkowe posiedzenie Sejmu rozpocznie exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Po jego wygłoszeniu złoży on wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania i nastąpi głosowanie. Szczegółowy poniedziałkowego harmonogram sejmowym prac wygląda następująco:

godz. 10:00–15:00– przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt 36),

godz. 15:00–15:05– głosowanie,

godz. 15:05–16:30– przerwa (w przerwie zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów - termin wyznacza Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, sporządzenie druku),

godz. 16:30–18:45– wybór Prezesa Rady Ministrów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt 37),

godz. 18:45–19:00– głosowanie,

godz. 19:00–20:00– ew. oświadczenia poselskie.

Gorący sejmowy poniedziałek: Rząd Morawieckiego nie uzyska poparcia

Porządek dzienny trwającego ciągle pierwszego posiedzenia Sejmu na 11. grudnia przewiduje w punkcie 36. przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Jak zauważa dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB: – Wygłoszenie exposé i głosowanie będzie dopełnieniem pierwszego kroku, w którym Prezydent RP – powołując się na utrwalony zwyczaj parlamentarny – na premiera desygnował przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a więc ugrupowania, które zdobyło największą liczbę głosów. W powodzenie misji powierzonej Mateuszowi Morawieckiemu chyba jednak już nikt nie wierzy a najlepszym dowodem braku wiary, że ten właśnie rząd zdobędzie bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, jest wywieszony na stronie Sejmu porządek obrad. W 37. punkcie, który zrealizowany ma być też w poniedziałek 11. grudnia przewidziano bowiem wybór Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to, że Marszałek Sejmu założył, że rząd Morawieckiego nie uzyska wymaganego poparcia a Sejm – choć ma na to aż 14 dni – od razu przejdzie jednak do drugiego kroku – wyłaniania rządu przez tę izbę – mówi dr Kuzior.

Usprawnienie sejmowych prac: Zmiana regulaminu w trakcie procedowania

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że aktualnie przystąpiono do prac, które mają na celu usprawnić realizację drugiego kroku poprzez zmianę regulaminu Sejmu. – Szczegółowo sposób procedowania w tzw. pierwszej procedurze rezerwowej tworzenia rządu określa art. 113 Regulaminu Sejmu. Przewidywał on jak dotąd wybór Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu imiennym. Przeprowadzenie takiego głosowania pochłania jednak zbyt wiele czasu w stosunku do zwykłej procedury, w której posłowie po prostu podnoszę rękę. Zaproponowano więc stosowną zmianę regulaminu Sejmu, która jest już w trakcie procedowania. Można więc zakładać, że w chwili, gdy Sejm będzie miał wybrać premiera w tzw. drugim kroku, po fiasku gabinetu Morawieckiego, zdecyduje o tym w zwykłej procedurze głosowania – tłumaczy dr Kuzior.

Co będzie się działo w Sejmie we wtorek 12 grudnia?

We wtorek ciąg dalszy sejmowych batalii. Zgodnie z przewidywanym wynikiem poniedziałkowego głosowania nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Wtorkowy harmonogram sejmowym prac wygląda następująco:

godz. 9:00–15:00– przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt 38),

godz. 15:00–15:15– głosowania, w tym wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego,

godz. 15:15–17:30– sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druki nr 56 i 80), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),

godz. 17:30–18:30– sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 92), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła), (pkt),

godz. 18:30–19:30– głosowania,

godz. 19:30–20:30– ew. oświadczenia poselskie.

Nowy premier i nowy rząd

Po wyborze konkretnej osoby – jak można spodziewać się Donalda Tuska – pozostanie przedstawienie Sejmowi programu działania rządu oraz proponowanego składu Rady Ministrów. To zaplanowane jest już jednak na wtorek 12. grudnia. – Posłowie nie będą przegłosowywać poszczególnych kandydatur na stanowiska ministrów, wniosek premiera w sprawie wyboru składu Rady Ministrów przegłosowany będzie łącznie. Podjęta przez Sejm uchwała o wyborze Rady Ministrów w tzw. drugim kroku powinna zostać przekazana przez Marszałka Sejmu niezwłocznie Prezydentowi. Ten – zgodnie z Konstytucją – zobowiązany jest powołać wybraną przez Sejm Radę Ministrów i odebrać przysięgę od jej członków. Ustawa zasadnicza nie pozostawia tu głowie państwa pola do decyzji, nie precyzuje jednak w jakim czasie powinno odbyć się zaprzysiężenie nowego rządu. Względy racjonalności przemawiają jednak za tym, by Prezydent RP uczynił to niezwłocznie – wyjaśnia dr Patryk Kuzior.

Gdzie można oglądać posiedzenia Sejmu?

Wszystkie transmisje sejmowych obrad można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Obrady Sejmu X kadencji stały się hitem tego serwisu i na żywo ogląda je nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTube w ciągu zaledwie dwóch tygodni ogromnie wzrosła i aktualnie wynosi ponad 440 tys. osób. Już za chwilę na żywo obrady kolejnego posiedzenia Sejmu.