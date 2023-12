Czym nowa koalicja rządząca powinna się zająć w pierwszej kolejności? Oto wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM.

Odblokowanie środków z KPO, zreformowanie służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości – to rzeczy, którymi w pierwszej kolejności powinna zająć się nowa koalicja rządząca.

Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM. Ankietowani mogli w nim wybrać trzy najważniejsze ich zdaniem kwestie z przygotowanej przez nas listy.

Na dalszych miejscach znalazły się takie kwestie jak wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł, kontynuowanie wielkich projektów infrastrukturalnych czy zmiany w mediach publicznych.

Co ciekawe, na końcu tej listy znalazły się kwestie, za które nowa koalicja… właśnie się zabrała – chodzi o rozliczenie rządów PiS (co piąty badany) i zapewnienie państwowego dofinansowania do in vitro (niecałe 9 proc.).

Widać także różnice pomiędzy elektoratami. Dla zwolenników KO najważniejszą kwestią są zmiany w sądach i prokuraturze (85 proc. wskazań), dla sympatyków Lewicy i Trzeciej Drogi – odblokowanie KPO (odpowiednio 86 proc. i 68 proc.), a dla wyborców PiS - kontynuowanie takich inwestycji jak CPK i elektrownie atomowe.

Przedstawiciele nowej większości patrzą jednak na te wyniki optymistyczne. – Sondaż oddaje nasze zamiary, bo w tej kolejności chcemy realizować nasze cele. Poczekajmy aż będzie nowy premier i ministrowie – mówi Robert Kropiwnicki z KO.