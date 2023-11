Komisje senackie zaakceptowały bez poprawek nowelę dot. handlu w niedziele, co oznacza, że w tym roku będziemy mogli kupować i sprzedawać przed świętami 10 i 17 grudnia.

Senat nie zgłasza poprawek. Niedziele handlowe 10 i 17 grudnia

Senat bardzo zgodnie przypieczętował nowe prawo: nikt nie głosował przeciw noweli, tylko jeden senator wstrzymał się od głosu. Natomiast za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 18 senatorów Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

W czwartek przyjęto zatem nowelizację ustawy, zgodnie z którą, gdy Wigilia przypada w niedzielę, to handel pracuje w dwie niedziele poprzedzające 24 grudnia. Znaczy to, że w tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia.

Święta pod szczególną ochroną

W nowelizacji zaproponowano "jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu".

Jak dodano, rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. "Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się by w przypadku gdy Wigilia przypada na niedzielę, dwie poprzedzające ją niedziele były tzw. niedzielami handlowymi" - napisano.

Podkreślono, że każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Nowela wchodzi w życie od jutra.

Kto może handlować w niedzielę?

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Nowa ministra rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska o niedzielach handlowych

Zaprzysiężona przedwczoraj Dorota Bojemska powiedziała w imieniu swojego ministerstwa: "Cały spór dotyczący niedziel, to jest spór właśnie o prawo od spędzania niedziel z bliskimi".

Jej zdaniem życie rodzinne, tworzenie więzi, rytuałów, kultury domu jest niezwykle ważne. "Ja bym wolała, żeby to te kobiety się wypowiedziały. Wsłuchajmy się w głos tych, których to dotknie, a nie tych, którzy zamiast w sobotę, koniecznie chcą pójść do sklepu w niedzielę" - zaznaczyła.

Dwie rzeczy są pewne: nowela uzyskała akceptację Senatu, a w grudniu roku 2023 będziemy mogli zrobić zakupy w niedziele 10 i 17 grudnia.