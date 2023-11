Dostałem wczoraj zaproszenie od premiera Mateusza Morawieckiego na rozmowy ws. nowego rządu - przyznał w środę współprzewodniczący Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Jednocześnie dodał: "Ja nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim".

PiS ma większość?

Sławomir Mentzen pytany jak idą rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim na temat nowego rządu, odpowiedział: "nie prowadzimy żadnych rozmów z premierem Morawieckim na temat nowego rządu".

Zaznaczył, że jest to ciekawe, bo PiS powtarza, że ma większość w Sejmie i że szykuje się do powołania rządu, a "jeżeli się spojrzy na salę Sejmową, to ja tam nie widzę absolutnie żadnej większości na rzecz PiS" - dodał. Jak zauważył, PiS nie był w stanie nawet powołać swojego wicemarszałka Sejmu.

"Taka większość po prostu nie istnieje. Nie będzie żadnego rządu Mateusza Morawieckiego" - podkreślił Mentzen.

Na pytanie czy dostał zaproszenie od premiera Mateusza Morawieckiego na rozmowy, odpowiedział, że dostał wczoraj zaproszenie.

Mentzen: Morawiecki jest człowiekiem niewiarygodnym

"Dostałem wczoraj takie zaproszenie". "Nie ma o czym rozmawiać. Premier Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodnym" - zaznaczył Mentzen.

Dodał, że dostał nieskonkretyzowane zaproszenie do rozmów. "Tam chyba był czwartek, czy piątek" - mówił polityk.

Pytany o słowa Krzysztofa Bosaka, który kilka dni temu powiedział, że "Konfederacja nigdy nie odmawia rozmów", odpowiedział, że "dzisiaj mamy spotkanie w tej sprawie, po którym na pewno wydamy komunikat". "Ja nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim" - podkreślił.