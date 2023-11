Nie wybieramy się na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim - mówi szef klubu Polska 2050 - Trzecia Droga Mirosław Suchoń. Jesteśmy już po rozmowach koalicyjnych, mamy podpisane dokumenty, na marszałka Sejmu wybrany został Szymon Hołownia, jesteśmy w fazie konstruowania rządu - podkreślił.

Premier Morawiecki zaprasza

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym tygodniu wystosuje zaproszenia do szefów innych formacji politycznych.

"Otrzymaliśmy pismo od premiera Mateusza Morawieckiego jako klub parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga. Szykujemy odpowiedź i myślę, że będzie ona oczywista zarówno dla pana premiera, jak i dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, a przede wszystkim dla naszych wyborców" – potwierdził Mirosław Suchoń przewodniczący klubu Polska 2050 - Trzecia Droga.

Nowa koalicja rządząca odmawia premierowi Morawieckiemu

"Pan premier otrzyma od nas bardzo konkretną odpowiedź: nie wybieramy się na to spotkanie. Jesteśmy już po dobrych rozmowach koalicyjnych, mamy podpisane dokumenty, na marszałka Sejmu wybrany został Szymon Hołownia, jesteśmy w fazie konstruowania rządu" – podkreślił.

"Prześlemy naszą odpowiedź również do wiadomość pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie miał wątpliwości jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, ponieważ myślę, że pan premier Morawiecki wprowadził pana prezydenta w błąd" – zaznaczył.

O otrzymaniu zaproszenia od Morawieckiego poinformował w Radiu Zet także współprzewodniczący Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Również poseł Marek Sawicki potwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że do klubu PSL - Trzecia Droga wpłynęło zaproszenie od premiera.

Pismo otrzymała także Lewica, o czym poinformował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, publikując w mediach społecznościowych pismo od premiera.

Mateusz Morawiecki o budowaniu Koalicji Polskich Spraw

Mateusz Morawiecki pisze w nim, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniu mu misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do wyboru pozostawia jeden z terminów: czwartek 23 listopada w przedziale między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada w przedziale między 10 a 15.

"Celem spotkania jest budowanie Koalicji Polskich Spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom. Prezentowane dotychczas propozycje obejmują szeroki zakres kwestii, zarówno gospodarczych, jak i społecznych - rodzin, edukacji i zdrowia" - wskazał premier w zaproszeniu.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje programowe, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Propozycje dotyczą rodziny, seniorów, edukacji oraz zdrowia. Jak mówił premier - "Dekalog Polskich Spraw" mógłby być fundamentem Koalicji Polskich Spraw.