Szefowie klubów parlamentarnych koalicji spotykają się, by wybrać, kto powinien zastąpić Mikołaja Pawlaka.

Do poniedziałku można zgłaszać kandydatury na urząd Rzecznika Praw Dziecka – zdecydował marszałek Sejmu. O tej decyzji jako pierwsza napisała Wirtualna Polska.

Według informacji DGP, dziś odbywa się spotkanie szefów koalicyjnych klubów parlamentarnych. Mają zdecydować, kogo wystawić na stanowisko po Mikołaju Pawlaku. Jego kadencja upływa 14 grudnia i w koalicji panuje przekonanie, że nie powinien on pełnić urzędu ani dzień dłużej. Tak stałoby się, jeśli Sejm ociągałby się z wyborem.

Jak mówią nam posłowie, którzy znają sprawę, kandydat musi być jeden - chodzi o to, by nie dopuścić do kompromitacji w głosowaniu. Tak było pięć lat temu – kadencja Marka Michalaka kończyła się w sierpniu, a Pawlak został wybrany cztery miesiące później. W międzyczasie odpadło czworo innych kandydatów – Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15, zgłoszona przez PiS Sabina Zalewska, a później Agnieszka Dudzińska, którą również poparł PiS.

Jak się dowiedzieliśmy na giełdzie nazwisk na stanowisko nowego rzecznika na razie pewne są dwie osoby – Grzegorz Wrona oraz Konrad Ciesiołkiewicz.

Wrona już pracował w urzędzie RPD za czasów Marka Michalaka. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ciesiołkiewicz to natomiast współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną oraz cyfrową dzieci i młodzieży, zainicjował m.in. utworzenie Karty Praw Dziecka w Biznesie. Był rzecznikiem rządu Kazimierza Marcinkiewicza.