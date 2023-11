Ze względu na zasadę dyskontynuacji prac w Sejmie Rada Ministrów przyjmie we wtorek ten sam co kilka tygodni temu projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok i skieruje go Sejmu, by mógł być błyskawicznie procedowany - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu Plus.

Wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych

W rozmowie z Radiem Plus we wtorek rano rzecznik rządu odniósł się do kwestii projektu ustawy przedłużającej tzw. wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych. "W tej chwili będziemy już w nowej kadencji Sejmu kierować ustawę o wakacjach kredytowych - tak, aby Sejm niezwłocznie zajął się tą ustawą. To jest test również dla większości i weryfikacja obietnic wyborczych tamtej strony politycznej" - powiedział Müller. Dodał, że projekt trafi do Sejmu we wtorek.

"Projekt zostanie dzisiaj skierowany do Sejmu. My, zgodnie z zapowiedzią, miesiąc temu go przyjęliśmy, ale jest zasada dyskontynuacji prac parlamentu - w związku z tym dzisiaj Rada Ministrów ponownie - w trybie obiegowym, albo na posiedzeniu rządu, to drugorzędna rzecz - przyjmie ten sam projekt, po to, aby mógł być procedowany" - tłumaczył rzecznik rządu. Jak dodał, poprzedni projekt z końca października został przyjęty przez rząd po to, żeby "każdy mógł się z nim zapoznać i by mógł być teraz błyskawicznie procedowany przez Sejm".

Poprzedni projekt noweli ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom został przyjęty przez rząd 24 października, a 3 listopada został skierowany do Sejmu poprzedniej kadencji.

Wakacje kredytowe. Zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku

Zgodnie z projektem zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązywały w 2023 r. Jednak w stosunku do obowiązujących regulacji ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak wówczas koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Jak wskazano w dokumentacji projektu, koszt tzw. wakacji kredytowych dla banków w przyszłym roku przekroczy 8 mld zł.