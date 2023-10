Wybrany do Senatu prezydent Tychów (Śląskie) Andrzej Dziuba we wtorek przestał pełnić swoją funkcję, sprawowaną od 23 lat. Zgodnie z przepisami, osobę zastępującą prezydenta do wiosennych wyborów samorządowych, potocznie nazywaną komisarzem, ma wyznaczyć premier, po rekomendacji wojewody śląskiego.

Wybrany do Senatu prezydent Tychów (Śląskie) Andrzej Dziuba we wtorek przestał pełnić swoją funkcję, sprawowaną od 23 lat. Zgodnie z przepisami, osobę zastępującą prezydenta do wiosennych wyborów samorządowych, potocznie nazywaną komisarzem, ma wyznaczyć premier, po rekomendacji wojewody śląskiego. Jak podał Urząd Miasta w Tychach, startujący z ramienia Paktu Senackiego Andrzej Dziuba przestał być prezydentem ponad 120-tysięcznych Tychów z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów do izby wyższej w okręgu wyborczym numer 75, obejmującym Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński. Otrzymał 81 134 głosów, czyli 56,65 proc. poparcia w tym okręgu. Frekwencja w Tychach wyniosła 78,63 proc. "Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Senatu w okręgu wyborczym numer 75, który obejmował Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński. Mandat senatora (...) zdobył Andrzej Dziuba, który tym samym w momencie podania oficjalnych wyników przestał po 23 latach sprawować funkcję prezydenta miasta" - poinformował we wtorek Urząd Miasta w Tychach. Jak wyjaśniła rzeczniczka Urzędu Ewa Grudniok, wraz z uzyskaniem przez Andrzeja Dziubę mandatu senatorskiego, funkcję zastępców prezydenta przestali także pełnić Maciej Gramatyka, Igor Śmietański i Hanna Skoczylas. Ciągłość działań magistratu zapewnia Sekretarz Miasta Aneta Luboń-Stysiak, która otrzymała wszystkie niezbędne pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami, obowiązkiem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, jest teraz „niezwłoczne” złożenie wniosku wraz z rekomendacją kandydata do Prezesa Redy Ministrów, o wyznaczenie tymczasowego tzw. komisarza rządowego, który będzie pełnił funkcję osoby zastępującej prezydenta miasta do wiosennych wyborów samorządowych. Na razie Jarosław Wieczorek (który został wybrany posłem w okręgu gliwickim i w związku z tym niebawem również przestanie pełnić swoją funkcję) nie zdecydował jeszcze, kogo rekomenduje premierowi. "W tej sprawie wojewoda postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą procedurą" - powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Po odwołaniu wojewody w związku z wyborem na posła, jego obowiązki przejmą wicewojewodowie. Wybrany do Senatu Andrzej Dziuba należał do najdłużej urzędujących prezydentów miast w Polsce. Prezydentem Tychów był od 2000 r. W ostatnich wyborach został wybrany na kolejną kadencję, uzyskując w pierwszej turze poparcie 75,72 proc. głosujących.(PAP) mab/ par/ Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję