100 mln zł zostanie przeznaczone na pilotaż programu "Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego". Program obejmie m.in. badania i doktoraty, praktyki dla studentów, szkolenia dla pracowników - podkreślił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Ogłoszenie programu z udziałem przedstawicieli polskich firm branży mleczarskiej i przedstawicieli uczelni przyrodniczych odbyło się w siedzibie MEiN.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że pilotaż programu "Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego" będzie polegał na współpracy "uczelni przyrodniczych, rolniczych z naszymi przedsiębiorstwami".

"Mamy na sali przedstawicieli naszych znakomitych firm, które odnoszą wielkie sukcesy, nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicą. To są najwięksi przetwórcy na rynku mleczarskim, to są spółdzielnie mleczarskie, które przetwarzają ogromne ilości mleka. Mamy też na sali rektorów uczelni przyrodniczych z Lublina, Warszawy, Olsztyna, Poznania, Wrocławia i Krakowa, które tworzą sieć" - poinformował.

"Ma ona za zadanie bezpośrednią i ścisłą współpracę z naszymi spółdzielniami mleczarskimi po to, żeby stworzyć jeszcze bardziej innowacyjne produkty, stworzyć jeszcze lepsze warunki do przetwórstwa rolno-spożywczego właśnie w sektorze mleczarskim, żeby produkty, które są wytwarzane przez nasze spółdzielnie mleczarskie, przez naszych przetwórców, były na jeszcze wyższym poziomie, trafiały do jeszcze większej liczby osób, były dedykowane poszczególnym grupom: juniorom, seniorom, osobom dorosłym, sportowcom, również tym, którzy chcą poprawiać swoją kondycję fizyczną" - wskazał szef MEiN. "Żeby produkt ten był jeszcze bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych i opatrzony symbolem współpracy ze światem nauki" - dodał.

"Będą miały miejsce różne działania, m.in. doktoraty zamawiane, praktyki pracowników czy studentów naszych uczelni w poszczególnych przedsiębiorstwach, ale też szkolenia pracowników tych przedsiębiorstw w naszych uczelniach. Chcemy, żeby powstawały linie technologiczne, które będą testowane w naszych przedsiębiorstwach, chcemy, żeby na szeroką skalę odbywały się badania naukowe, które mają doprowadzić do tego, aby produkt (...), z którego później powstają nasze wyroby - jogurty, sery - rzeczywiście był jeszcze smaczniejszy, jeszcze zdrowszy, jeszcze tańszy w produkcji" - powiedział Czarnek. "Wtedy stanie się on jeszcze bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych" - stwierdził szef MEiN.

List intencyjny w sprawie pilotażu programu "Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego" podpisali: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski oraz przedstawiciele podmiotów realizujących zadanie. Są nimi: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Grupa SPOLMLEK, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.

Głównym celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych.

W szczególności wsparcie sektora mleczarskiego przez sieć badawczą uczelni przyrodniczych będzie dotyczyło zaproponowania: panelu nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych; innowacyjnych rozwiązań inżynierskich wspierających działania prośrodowiskowe zakładów mleczarskich; jak również popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

"Jestem przekonany, że tam samo jak i nauka, również i branża tego projektu potrzebuje i oczekuje. Jestem przekonany, że tylko i włącznie będzie to z olbrzymią korzyścią w przyszłości dla każdego producenta, który zajmuje się produkcją mleka w naszym kraju" - powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

Jak podał szef MEiN na pilotaż zostanie przeznaczonych 100 mln zł. Każda uczelnia uczestnicząca w programie otrzyma 16,1 mln zł dofinansowania. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - jako lider programu - 19,4 mln zł.

"Dla nas ten projekt rzeczywiście jest wyjątkowy. To projekt, który pokazuje, że nauka może być powiązana z gospodarką, nauka może być powiązana z biznesem, nauka może i powinna tworzyć dla rozwoju, dla społeczeństwa, dla nas wszystkich. Bo to, że będą wygenerowane nowe produkty, wartościowe, które wejdą na rynek, będzie produktem dodanym dla nas wszystkich" - powiedział rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk. (PAP)

