Wiceminister finansów Artur Soboń spodziewa się jednocyfrowej inflacji już we wrześniu. W przypadku sierpnia prawdopodobieństwo, że wskaźnik inflacji będzie jednocyfrowy, ocenia na 50%.

"Dzisiaj mogę […] pójść o zakład, w którym [...] wygram na 100%, czyli że inflacja jednocyfrowa, którą zapowiadaliśmy, będzie we wrześniu. I jeżeli mówimy o danych wrześniowych to jestem tu gotów na 100% powiedzieć, że ta inflacja już będzie poniżej 10%. Natomiast czy ona będzie w sierpniu jeszcze poniżej 10%, będzie jednocyfrowa, to tu jest - tak powiedzmy - fifty-fifty" - powiedział Soboń w radiu Zet.

"Mogę się tutaj też zakładać, przy czym powiedzmy, że jest 50% szans, że ten zakład wygram, jeśli chodzi o inflację za sierpień" - dodał.

Na pytanie czy spadek inflacji oznacza, że stopy procentowe zaczną spadać, Soboń zastrzegł, że nie jest to rola MF, ale Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego. Powiedział, że "z całą pewnością przestrzeni do tego typu rozmów i decyzji wraz ze spadkiem inflacji będzie coraz więcej".

Odnosząc się do pytania dotyczącego ewentualnego spadku cen, stwierdził, że "ceny będą globalnie rosły coraz wolniej, ale na pewno będą takie grupy produktów, w których ceny będą niższe niż były rok temu".

Jak podał GUS, inflacja konsumencka wyniosła 10,8% w ujęciu rocznym w lipcu 2023 r.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie 13,1% r/r w II kw., 10,3% w III kw. i 7,8% w IV kw.

W całym 2023 r. inflacja średnioroczna wyniesie 11,9%.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

(ISBnews)