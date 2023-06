Odpocznijcie i wracajcie z uśmiechem na ustach, bo szkoła będzie się o was troszczyć – zwrócił się do uczniów w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości ogólnopolskiego zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Kozienicach (Mazowieckie).

Prezes Rady Ministrów przypomniał o misji rządu PiS, jaką jest "przede wszystkim tworzyć państwo, które będzie dla wszystkich, we wszystkich aspektach życia. Dla tych, które wiążą się z kształceniem, poszukiwaniem ścieżek zawodowych, rozwojem każdego człowieka i otwartością dla tych, których los potraktował gorzej niż większość z nas, którzy mają trudniejszy start w życie" – powiedział Morawiecki.

"Dlatego robimy wszystko, aby od strony materialnej i od strony pomocy fachowej taki rozwój był możliwy" – zapewnił premier na uroczystości zakończenia roku w szkolnego i otwarcia nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach.

Morawiecki zaznaczył, że rząd od paru lat inwestuje w specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze takie jak ten w Kozienicach. "W tym ośrodku nie tylko swoje miejsce znajdą dzieci i młodzież, ale jestem przekonany, że będzie tutaj wiele dobrych uczuć, radości i serca włożonego przez nauczycieli i wychowawców w kształcenie i wychowywanie dzieci z tego specjalnego środka" – podkreślił.

Premier podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom specjalnych ośrodków za wysiłek włożony w swoją pracę. "Proszę wszystkich nauczycieli i wychowawców w całej Polsce, żeby z tak piękną troską podchodzić do tego największego skarbu naszej ojczyzny, jakim są dzieci i młodzież" – podsumował.

Zwrócił się także do uczniów. "Życzę wam i waszym rodzicom dobrych i pięknych wakacji. Odpocznijcie i wracajcie tutaj z uśmiechem na ustach, bo ta szkoła będzie się o was troszczyć" – życzył.

Obecny na uroczystości szkolnej w Kozienicach szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że tak dużych inwestycji w szkoły specjalne dotąd nie było. W całej Polsce jest ich kilkanaście na łączną kwotę ponad 1 mld zł – wskazał minister.

Czarnek mówił o potrzebie wspierania i promowania szkół specjalnych. "To dzięki panu premierowi Morawieckiemu, rząd PiS rozpoczął gigantyczne inwestowanie w takie szkoły" – zaznaczył. Wskazał na inwestycję w Kozienicach - nową siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który znajdował się wcześniej w Opactwie w gm. Sieciechów. Na budowę ośrodka przeznaczono 16,3 mln zł z rezerwy premiera, 1 mln zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych i 4 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu wsparcia samorządu Mazowsze dla równomiernego rozwoju.

Minister edukacji poinformował, że w całej Polsce jest kilkanaście podobnych inwestycji na łącznie ponad 1 mld zł. "Takich inwestycji w szkoły specjalne nie było" – podkreślił.

Czarnek powiedział, że rok szkolny kończy w piątek ponad 4,7 mln uczniów w ponad 20 tys. szkół.

"To był bardzo dobry rok szkolny" – zapewnił. Przypomniał, że resort wprowadził nowe przedmioty do programu nauczania. 350 tys. uczniów po raz pierwszy wzięło udział w lekcjach z historii i teraźniejszości.

"To był rok szkolny, w którym poszerzyliśmy edukację dla bezpieczeństwa o elementy tzw. przysposobienia obronnego. Powróciliśmy do używania broni, do wiedzy o broni, bo czasy – jakie są – wszyscy widzimy" – zauważył.

Minister mówił też o dużych inwestycjach w minionym roku w wyposażenie szkół. "Tylko podczas ostatniego roku szkolnego z dwóch rozdań, tur, polskiego ładu inwestycyjnego samorządy w całej Polsce pozyskały 5,2 mld zł na inwestycje w oświacie" – poinformował.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do uczestników uroczystości w Kozienicach list, który odczytał senator Stanisław Karczewski. "Po wielu miesiącach intensywnej nauki i wytężonej pracy, dla całej społeczności szkolnej nadchodzi czas wytchnienia i zasłużonego odpoczynku. Każdy z uczniów jest dzisiaj bogatszy o nową wiedzę, doświadczenia i umiejętności" - powiedziała marszałek. Zaznaczyła, że "wykształcenie to największy skarb, jaki może zdobyć młody człowiek".

Witek podziękowała też nauczycielom za trud, wysiłek i pasję włożone w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. "Ta szczególna praca, którą państwo wykonujecie, jest swoistą misją" - podkreśliła. Jako długoletnia nauczycielka, Witek zaznaczyła, że praca w tym zawodzie niesie ze sobą wiele wyrzeczeń i ogromną odpowiedzialność, ale daje również dużą satysfakcję, a przede wszystkim poczucie dumy z osiągnieć uczniów.(PAP)

Autorzy: Ilona Pecka, Delfina Al Shehabi, Szymon Zdziebłowski

