Środki przyznane fundacji Potrafisz Polsko! to nie pieniądze dla fundacji, lecz na powołanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który ma edukować obywateli – powiedział we wtorek w Polsat News przewodniczący koła poselskiego Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz.

Do zwrotu 4 mln zł wezwała Kukiza Solidarna Polska, uzależniając od tego ewentualne poparcie forsowanych przez tego polityka zmian w ustawie o referendum lokalnym.

"Zwrócę, i to wielokrotnie większe pieniądze. To nie są pieniądze dla fundacji" – powiedział Kukiz w Polsat News. "Fundacja zobowiązała się zrealizować cel w postaci Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który będzie miał za zadanie edukację obywateli w zakresie obywatelskości, ich praw i obowiązków" – dodał.

Zaznaczył, że jest to "kwota brutto, a ponad połowa idzie na platformę do głosowania internetowego", z której będą mogły korzystać lokalne społeczności, by organizować głosowania. Wyraził nadzieję, że pieniądze posłużą także publikacji "30 tysięcy książek o demokracji bezpośredniej, które pójdą do szkól i bibliotek". Zapowiedział, że niewykorzystane środki fundacja zwróci Skarbowi Państwa.

Apelował do posłanek i posłów KO, by "wspólnie z partią Razem, która jest bardzo otwarta na wolności obywatelskie" poparli projekt ustawy obniżającej próg frekwencyjny przy referendach lokalnych.

Pytany, czy wystartuje w wyborach z listy PiS, odpowiedział, że "wszystko zależy od rozmowy z prezesem (PiS Jarosławem) Kaczyńskim w najbliższych dniach".

O przyznaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego 4,3 mln zł fundacji Potrafisz Polsko! poinformowała na początku kwietnia Wirtualna Polska. Dotacja ma być przeznaczona na krzewienie wartości demokratycznych, w tym popularyzacje referendów – jeden z punktów programu Kukiza – i opracowanie platformy elektronicznego głosowania.

Do 2016 r. działała pod nazwą Fundacja Stypendialna "Dzieło Św. Kingi". Założyli ją w 2002 r. działacz pro-life Wiesław Prostko i jego żona. Organizacja miała przyznawać stypendia studiującym absolwentom i uczniom zespołu szkół im. Św. Kingi w Łącku" – informowała wp.pl. Na początku 2016 r. fundacja ogłosiła, że przystępuje "do wielkiego ruchu społecznego Kukiz’15" i "staje się jednym z narzędzi wsparcia tego Ruchu". Nazwę fundacji zmieniono na "Potrafisz Polsko!" – hasło ugrupowania Kukiza z kampanii wyborczych.

14 kwietnia politycy Solidarnej Polski wezwali Kukiza do zwrotu przyznanej dotacji dla fundacji. Uzależnili ewentualne poparcie dla forsowanego przez niego zmian w ustawie o referendum lokalnym od m.in. zwrotu dotacji. "Solidarna Polska nie będzie popierać tego projektu z powodów merytorycznych i z powodu tego w jaki sposób wygląda teraz podejście Pawła Kukiza. Paweł Kukiz musi oddać 4 mln zł" – mówił rzecznik SP Jacek Ozdoba.

Nowelizacja przewiduje obniżenie progu frekwencji wymaganej, by referendum było wiążące, z 30 do 15 procent, rozszerza katalog spraw, które mogą być przedmiotem referendum lokalnego.

Nowelizację, której projekt posłowie Kukiz’15 wnieśli w październiku ub. r., Sejm uchwalił w marcu. Również w marcu Senat podjął uchwałę o odrzuceniu nowelizacji. Nowelą zajmie się ponownie Sejm, który może odrzucić weto Senatu bezwzględną większością głosów. Głosowanie było planowane na 14 kwietnia, ale marszałek Sejmu Elżbieta Witek w trakcie głosowań zdjęła ten punkt z porządku obrad.(PAP)

brw/ godl/