Przypominam rodzicom, że zostało jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Dopełnienie formalności do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Minister rodziny Marlena Maląg przypomniała, że złożenie wniosku o 500 plus do końca kwietnia zagwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia.

"Przypominam rodzicom, że zostało jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o świadczenie z rządowego programu Rodzina 500 plus. Dopełnienie formalności do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia. Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, aby nie odkładali tego na ostatnią chwilę" - podkreśliła minister rodziny.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Szefowa MRiPS poinformowała, że dotychczas rodzice złożyli ponad 3,6 mln wniosków, a świadczenie zostało przyznane na ponad 5 mln dzieci.

"Program Rodzina 500 Plus już siedem lat wspiera rodziny. Obecnie świadczenie przysługuje na każde dziecko, nie ma kryterium dochodowego. Od kwietnia 2016 roku wypłaciliśmy już ponad 223 mld zł dla ponad 7 mln dzieci" – podała Maląg.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/