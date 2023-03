Zgorzelski został w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia zapytany o współpracę partii opozycyjnych w starcie w wyborach parlamentarnych oraz w tworzeniu ewentualnej koalicji rządzącej oraz czy wobec różnic w sprawach światopoglądowych możliwa jest koalicja partii opozycyjnych.

"Rządowa - nie wykluczam, ale wyborczą byłoby bardzo trudno. Rządową (koalicję) można zbudować, jeśli się np. postawi warunki, że w tego typu projektach partnerów, którzy mają centrolewicowe spojrzenie, nie będzie uczestniczyło PSL. My to uczciwie mówimy już dzisiaj: że jakbyśmy mieli tworzyć rząd z PO i Lewicą - nie wkluczamy tego - to na pewno nie z nami takie sprawy jak liberalizacja prawa aborcyjnego, czy inne rzeczy światopoglądowe" - zadeklarował Zgorzelski.

Polityk zwrócił uwagę, że PSL, obok PiS, "było jednym z chyba dwóch ugrupowań, które w sposób jednoznaczny stanęło w obronie dobrego imienia Jana Pawła II - człowieka, którego w żadnym kraju nie atakują tak, jak w Polsce". "To jest bardzo żałosne i przykre, że wobec Jana Pawła II wysuwa się zarzuty za działania, które podejmował w tamtych czasach ponadstandardowo. Nie można dzisiejszych miar i kryteriów wkładać w to, co działo się 60-70 lat temu. Pamiętajmy, że Kościół katolicki był wtedy głównym wrogiem państwa komunistycznego" - podkreślił.

Kilkanaście dni temu stacja TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki

