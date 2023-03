Według raportu w drugim kwartale 2023 roku 19 proc. pracodawców z branży IT w Polsce mówi o konieczności zwolnień, a 27 proc. z nich chce powiększać swoje zespoły. Niemal połowa (46 proc.) firm z obszaru nowych technologii nie przewiduje żadnych zmian personalnych w nadchodzących miesiącach, a 8 proc. organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższy czas.

Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi +8 proc. Oznacza to, że od kwietnia do końca czerwca specjaliści branży IT mogą liczyć na więcej nowych ofert pracy niż w I kwartale tego roku. Jak podkreślono, jest to wynik wyższy o 5 pkt proc. w ujęciu kwartalnym, jednak o 3 pkt proc. niższy rok do roku.

„Obszar IT zawsze był podatny na zawirowania w koniunkturze między innymi dlatego, że stosunkowo łatwo i szybko można go wykorzystywać do optymalizacji kosztów” - skomentował Adam Wojtaszek, dyrektor Experis w Polsce, firmy należącej do ManpowerGroup. "Wierzę, że to wiosenne odbicie jest zapowiedzią powrotu do stabilnego, może już nie tak dynamicznego jak w czasie postcovidowym, ale nadal wzrostu ofert pracy dla specjalistów" – stwierdził ekspert.

Jak dodał, nawet jeśli sektor IT lekko wyhamował, to niedobór talentów z tego powodu nie zmalał. „Jest niezmiennie duży, szacowany w Polsce na około 50 tysięcy specjalistów" – wskazał Wojtaszek.

Od początku roku na najwięcej ofert pracy mogli liczyć kandydaci starający się o stanowisko DevOps Engineera, Java Developera oraz Frontend Developera. Jak podkreślił ekspert, firmy będą także nadal poszukiwać specjalistów od cyberbezpieczeństwa, data scientists i machine learnig. "Jest to spowodowane pędem firm w kierunku automatyzacji procesów, co wymaga niezwykłej umiejętności panowania nad ogromnymi zasobami danych. Jednak te rzeczy nie mają racji bytu bez dobrze przygotowanej, optymalnej, wydajnej infrastruktury, dla której coraz częściej synonimem jest chmura. Z tego powodu również inżynierowie DevOps różnych specjalizacji nie powinni mieć kłopotu ze zmianą otoczenia projektowego. Stale brakuje także deweloperów. Tutaj potrzeby są niezmienne i jeszcze długo nie zostaną zaspokojone" - zaznaczył Wojtaszek.

Bardziej optymistycznie wypadły plany rekrutacyjne firm w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). 43 proc. pracodawców planuje w II kwartale br. zwiększyć zatrudnienie, 16 proc. mówi o konieczności zwolnień, 38 proc. nie chce wprowadzać zmian personalnych, a 3 proc. nie zna planów na najbliższy czas. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze w regionie EMEA od kwietnia do końca czerwca to +27 proc. (PAP)

