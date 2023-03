Coraz więcej gmin zaczyna wprowadzać uchwały krajobrazowe. To efekt m.in. tego, że JST dążą do wprowadzenia opłaty reklamowej, a uchwały te są niezbędnym pierwszym krokiem do tego – wynika z analizy „Rośnie liczba gmin wprowadzających i pobierających opłatę reklamową” przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte.

Jak wyliczyli eksperci Deloitte, przez prawie osiem lat obowiązywania przepisów, do końca 2022 r., uchwały krajobrazowe przyjęły jedynie 64 gminy (czyli ok. 2,6 proc. spośród wszystkich 2500 gmin), a wśród nich m.in. Starachowice, Gdańsk, Bochnia, Kościelisko, Kielce, Świnoujście, a także Kraków. W 2022 r. zyskało je kolejnych 12 miast.