Błaszczak został poproszony przez Program Pierwszy Polskiego Radia o komentarz do doniesień portalu onet.pl na temat polskich karabinków Grot. N początku marca Onet napisał, że karabinki, które m.in. używa ukraińskie wojsko są "obarczona tyloma wadami, co powoduje, że żołnierz traci do niej zaufanie". "Takie awarie i zacięcia karabinka w krytycznych momentach walki oznaczają dla żołnierza nawet zagrożenie śmiercią" - podkreślił portal.

Wicepremier ocenił, że publikacja Onetu, "to kolejny atak portalu, którego właścicielem jest kapitał niemiecko-szwajcarski".

"Mam dobrą wiadomość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraińcy postanowili zamówić w fabryce w Radomiu (w Fabryce Broni +Łucznik+ – PAP) kolejne egzemplarze Grotów. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na te wszystkie publikacje" - mówił Błaszczak.

Nie podał wielkości zamówienia. Zapewnił jednocześnie, że "to nie będzie śladowe zamówienie". Na pytanie, czy zamówienie jest pewne odpowiedział: "Tak, już jest pewne".

W 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, pewna liczba Grotów została przekazana żołnierzom ukraińskim w ramach udzielanej przez Polskę pomocy sprzętowej. Ponadto nieznana liczba Grotów została sprzedana dowództwu Sił Specjalnych USA, a także nieznanemu państwu z regionu Afryki wschodniej.

5,56 mm karabinek szturmowy Grot, który został opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN.

Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS Grot weszły na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017, a od 2019 r. wchodzą również na wyposażenie wojsk operacyjnych. (PAP)