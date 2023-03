Kolejne zmiany przepisów miały doprowadzić do wzrostu wykrywalności i zgłaszalności. Poprosiliśmy o dane policję, prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyniki są jednoznaczne: od lat statystyki wyglądają tak samo. Połowa spraw nie trafia nawet do sądu. W tym roku mają zostać zaostrzone kary. Czy to może coś zmienić? I znów statystyki pokazują, że najostrzejsze wyroki dotyczyły dwóch przypadków w zeszłym roku.