Drugim powodem powiększenia szeregów jest to, że studentów uczelni wojskowych po pierwszym roku zaczęto liczyć jako zawodowców. Plany resortu przewidują, że docelowo armia będzie liczyć 300 tys. żołnierzy, z czego 50 tys. mają stanowić Wojska Obrony Terytorialnej.

W Wojsku Polskim udało się zatrzymać niekorzystną tendencję zmniejszania się liczby żołnierzy zawodowych, która pojawiła się w ubiegłym roku. Jeszcze na koniec września 2022 r., według takiego samego sposobu liczenia, liczba żołnierzy zawodowych w stosunku do końca września 2021 r. była mniejsza o ponad tysiąc i wynosiła 112 tys. żołnierzy zawodowych. Jednak po wliczeniu do nich studentów uczelni wojskowych ich liczba urosła do ponad 115 tys. Skąd ta zmiana w sposobie liczenia? – Zgodnie z art. 148 oraz art. 793 ustawy o obronie ojczyzny dotychczasowi żołnierze służby kandydackiej na pierwszym roku studiów stali się z mocy ustawy żołnierzami pełniącymi służbę w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po ukończeniu przez nich pierwszego roku powołuje się ich do zawodowej służby wojskowej – informowali DGP urzędnicy z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.