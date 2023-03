Za uchwałą w tej sprawie głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, jeden głos był wstrzymujący. Projekt trafi do prac w Sejmie.

Reklama

Celem zaproponowanej przez Senat nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym (elektrycznym, wodorowym) do celów służbowych związanych z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy, "co jest adekwatne do bieżących warunków technologicznych" – wskazali autorzy w uzasadnieniu do projektu.

Wskazali, że do celów służbowych mogłyby być wykorzystywane m.in. samochody osobowe, w tym stanowiące pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem, a także motocykle i motorowery, niebędące własnością pracodawcy.

Reklama

Według projektodawców nowela ustawy wybiega na przeciw zmianom dokonującym się w strukturze rynku samochodów osobowych, będzie też sprzyjała używaniu pojazdów napędzanych alternatywnie będących własnością pracowników także do celów służbowych.

Jak podkreślono w OSR do projektu, rozwój rynku samochodowego sprawia, że przybywa pojazdów o napędzie alternatywnym, tj. stanowiących pojazdy elektryczne oraz pojazdy napędzane wodorem, które są także w posiadaniu osób fizycznych będących pracownikami i mogłyby być użytkowane dla celów służbowych. Jednakże przepisy określające zasady zwrotu kosztów przez pracodawcę wynikających z używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych nie obejmują tego podzbioru pojazdów.

Dodano, że wejście w życie proponowanej nowelizacji ustawy spowoduje, że minister infrastruktury w porozumieniu z ministrem finansów będą obowiązani zmienić rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Jak zwrócił uwagę wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas drugiego czytania projektu w Senacie, resort infrastruktury nie popiera senackiej inicjatywy ustawodawczej z dwóch powodów. "Po pierwsze przewidziane w projekcie 3-miesięczne vacatio legis, to zbyt mało czasu, na przygotowanie przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia w tej sprawie" - powiedział. Dodał, że trwają prace nad rządowym projektem ustawy, która kompleksowo ureguluje kwestie zwrotu pracownikom kosztów używania w celach służbowych, prywatnych pojazdów o napędach alternatywnych. Podkreślił, że rządowy projekt ma być "szeroko konsultowany". (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/