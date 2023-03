Oboje podkreślali, że potrzebna jest współpraca samorządów, rządu i lokalnych społeczności, aby budowane były mieszkania na wynajem z możliwością przejęcia ich na własność i mieszkania komunalne.

Reklama

Sroka wskazała, że sprawa mieszkań dla Polaków jest najważniejsza, a pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje nie rozwiązują problemu i nie traktują poważnie kwestii budowy mieszkań.

Kołodziejczak stwierdził, że w Polsce brakuje 4 mln mieszkań i co druga osoba w wieku od 24 do 35 lat musi mieszkać z rodzicami, bo nie stać jej i nie ma dostępu do mieszkań. Zaznaczył, że to jest też przyczyna zapaści demograficznej. Podał, że w zeszłym roku urodziło się tylko 305 tys. dzieci, to jest o prawie 10 proc. mniej niż rok wcześniej i najmniej od wielu lat.

Reklama

Lider AgroUnii podkreślił, że "prawo, które będzie w Polsce pisane ma być dla Polaków, dla obywateli, dla tych, którzy mieszkań nie mają, a nie tak, jak jest robione od 30 lat - dla deweloperów, bogatych ludzi, którzy zarabiają na budowie, wynajmie i sprzedaży mieszkań".

"My we wspólnym programie, który tworzymy mówimy jasno, ci którzy budują najwięcej mieszkań w Polsce, nawet 20 proc. mieszkań mają przeznaczyć na mieszkania komunalne, czynszowe, którymi będą zarządzać samorządy. To mają być mieszkania dla ludzi. Nie może być tak, że dziś deweloperzy budujący mieszkania pływają jachtami, cieszą się zarobionymi pieniędzmi, a Polscy nie mogą się rozwijać, bo nie stać ich na swoje mieszkanie" - argumentował.

Kołodziejczak zaznaczył, że w Polsce trzeba zwiększyć liczbę mieszkań, a nie tylko proponować prawo, które będzie sprzyjało tylko i wyłącznie tym, którzy na tym zarabiają. "Trzeba zaangażować samorządy, rząd i lokalne społeczności do budowy mieszkań, które będą mieszkaniami czynszowymi, które w ciągu określonego czasu będą mogli nabywać ci, którzy tych mieszkań potrzebują" - dodał.

Prezes Porozumienia podkreśliła, że do problemu mieszkalnictwa trzeba podjeść wielowymiarowo, rozwijać budownictwo czynszowe, które umożliwi ludziom dojście do własności, ale także budownictwo komunalne.

"Nie możemy zapominać także o tych, których tak naprawdę nie stać na kredyt. Te rozwiązania muszą iść na wielu płaszczyznach i tak właśnie będzie wyglądał nasz program. Trzeba skupić się na współpracy samorządu, rządu i lokalnych społeczności, aby powstawało najwięcej mieszkań i nie można zapomnieć o budownictwie komunalnym. Należy stworzyć fundusz, który będzie dbał w Polsce o to żeby mieszkania były dostępne dla tych, którzy chcą je wynajmować i dojść do własności" - powiedziała Sroka. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ mok/