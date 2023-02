Wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz zwiększeniem rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract).

Reklama

Przedmiotem obowiązującej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury umowy jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030.

Zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający z bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanego przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją. Zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej.

Reklama

Warto pamiętać, że proponowane przez PKP Intercity oferty promocyjne pozwalają dodatkowo obniżać koszty podróży, podobnie jak obowiązujące w pociągach ulgi ustawowe. W 2022 roku z ofert promocyjnych i ulg skorzystało 25,4 mln pasażerów pociągów przewoźnika.

W ślad za niższymi cenami biletów jednorazowych obniżone zostają także ceny biletów odcinkowych, Kart Intercity (uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach), jak również opłat na przewóz rowerów, psa oraz bagażu. Osoby, które kupiły bilety odcinkowe lub Karty Intercity w cenach obowiązujących od 11 stycznia br. otrzymają możliwość zwrotu środków proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie, zapewniając mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości dostępność komunikacyjną. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 roku cała flota PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Przewoźnik dąży do tego, by oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży i intensywnie rozwija ofertę dla pasażerów, by kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP Intercity ma ambicję, aby stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Źródło informacji: PKP IC