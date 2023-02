Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen biletów kolejowych zapadnie w tym tygodniu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Według niego, ceny zostaną ustalone na poziomie z ubiegłego roku.

"Myślę, że w tym tygodniu ta decyzja zapadnie, to bardziej pytanie do ciał korporacyjnych, do zarządu i do rady nadzorczej PKP, ale generalnie, z tego, co mi wiadomo - a bardzo się tą sprawą interesuję - to w tym tygodniu te ceny ostateczne zostaną ustalone" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, pytany kiedy zapadnie decyzja w sprawie cen biletów.

"Mam nadzieję, że na poziomie takim, jak w zeszłym roku i ten cennik, taryfikator nowy zostanie wdrożony najpóźniej mam nadzieję do końca lutego, a może nawet uda się wcześniej" - podkreślił.

W ubiegłym tygodniu zapowiadał, że rząd planuje przekazanie PKP dodatkowych środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów wzrostu cen energii, co w konsekwencji ma doprowadzić do obniżki cen biletów w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że rząd planuje 200-300 mln zł pomocy dla PKP Intercity pod warunkiem znalezienia oszczędności w spółce oraz obniżenia cen biletów.

