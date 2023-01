Premier Mateusz Morawiecki mówił na poniedziałkowym briefingu, że obecny rząd jest pierwszym, który inwestuje w takim zakresie także w mniejszych gminach, które do tej pory były w tej kwestii pominięte.

"Mogę poprosić każdego posła wszystkich opcji politycznych, żeby zapytał swoich burmistrzów, wójtów, starostów, czy kiedykolwiek wcześniej było tyle środków rządowych na wsparcie dla inwestycji lokalnych" - mówił szef rządu.

"Trzeba zobaczyć różnice w podejściu do inwestowania we wszystkich samorządach za czasów naszych poprzedników i w naszych czasach. Może ciężko uwierzyć, ale do roku 2015 były takie gminy, w których nie zainwestowano w ani jeden kilometr drogi, w ani jeden kilometr wodociągów czy kanalizacji, gminy, w których nie było żadnych inwestycji, a z pieniędzy rządowych nie było wsparcia dla tych inwestycji" - zaznaczył premier.

Przekonywał, że obecny rząd "hołduje zupełnie innej zasadzie: Polska jest jedna, Polska musi być jedna i musi się rozwijać możliwie równomiernie". "Dlaczego staramy się ze wszech miar przekierować inwestycje do tych ośrodków, w których tych inwestycji do tej pory nie było, które były wykluczone z inwestycji" - podkreślał premier. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

