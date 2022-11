„Wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy jest przygotowywany, wiąże się on z doprecyzowaniem zmian we wskaźnikach, o których mówiliśmy z Komisją Europejską. Wśród nich jest ustawa o 10H (pozwalająca na budowę elektrowni wiatrowych w odległości co najmniej 10-krotności odległości od zabudowań). Chcemy zachować spokój ludzi, którym często te wiatraki budowano za płotem” – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Dodał, że obecnie wiatraki są znacznie cichsze i że obecnie zmiany w ustawie są konsultowane.

„W ciągu kilku tygodni będziemy gotowi do wypracowania odpowiedniej odległości. To nie ma znaczenia, czy będzie to 500 metrów, czy 700, to nie jest istotne, ważne jest, aby uzyskiwać energię z tych źródeł” – stwierdził Morawiecki.

Dodał, że obecnie trwają też konsultacje w Brukseli, prowadzone przez ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka, dotyczące „uzgodnień technicznych”. Dodał także, że programy finansowane w Polsce z KPO już ruszyły.

„Już ruszyliśmy z projektami związanymi z KPO, tak jak zapowiadaliśmy, już je prefinansujemy z PFR i tak będzie przez kilka najwyższych kwartałów, dopóki środki z KPO do nas nie popłyną – jak nie w tym, to w przyszłym roku” – dodał premier. (PAP)

