W komunikacie poinformowano, że na środowym posiedzeniu Rada Nadzorcza BOŚ odwołała Wojciecha Hanna z pełnienia funkcji prezesa zarządu banku.

Reklama

Jak podano, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa oddelegowany został członek Rady Nadzorczej Emil Ślązak, począwszy od 23 listopada br. do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, jednak nie dłużej niż do 23 lutego 2023 roku.

Reklama

Głównym akcjonariuszem BOŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma 58,05 proc. akcji, właścicielem 5,54 proc. jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a posiadaczem 8,61 proc. akcji banku jest PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych.(PAP)

kmz/ drag/