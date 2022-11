Prawo i Sprawiedliwość złożyło w środę projekty zmiany m.in. konstytucji, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów. Ponadto PiS złożył projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony zostanie immunitet formalny, a pozostawiony będzie immunitet materialny.

Sawicki komentując dla PAP te projekty ustaw pytał dlaczego w ciągu ostatnich siedmiu lat swoim posłom partia rządząca immunitetów nie uchylała. "A było sporo takich przypadków, bo przecież dzisiejsze prawo nie przeszkadza, żeby uchylać immunitet posłowi, a tu okazuje się, że teraz będą na wybory zmieniać konstytucje?"- mówił poseł PSL.

Na pytanie czy PSL poprze te projekty Sawicki odparł, że nie wie.

"Ja nie mam zamiaru w tej sprawie PiS-u wspierać, bo jest to propozycja nieuczciwa"- ocenił poseł ludowców. Jak dodał, "było wiele wniosków o uchylenie immunitetów posłom PiS-u i ani jednego nie uchylili".

Zwrócił uwagę, że w stosunku do posłów opozycji udało się "im kilka immunitetów uchylić".

Sawicki zadeklarował, będzie przeciw tym projektom "z prostej przyczyny, bo jest to propozycja nieuczciwa". "Jest to propozycja wyborcza. Mieli siedem lat na to, żeby te sprawę przeprowadzić, nie zrobili tego, a jeszcze raz podkreślam było kilku posłów PiS-u wobec których były wnioski o uchylenie immunitetu i PiS stał murem za tymi posłami" - podkreślił Sawicki.

Zgodnie z konstytucją, immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.(PAP)