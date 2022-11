Na Uniwersytecie Warszawskim Ukraińcy po 24 lutego 2022 r. złożyli 35 wniosków o nostryfikację – informuje Daiwa Maksimowicz z biura prasowego uczelni . Stanowi to niemal 72 proc. wszystkich, które wpłynęły w tym roku. Dla porównania w 2021 r. było to ok. 31 proc. O wzroście zainteresowania procedurą ze strony obywateli Ukrainy słyszymy na Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetach Zielonogórskim, Rzeszowskim, Łódzkim, Szczecińskim, Politechnice Gdańskiej. – Nostryfikacja jest niezbędna w celu podjęcia pracy w zawodach regulowanych, np. inżynier budownictwa czy architekt – mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik Politechniki Gdańskiej.

Adam Leszczyński z UM w Opolu uważa, że jest to swego rodzaju ograniczenie w sytuacji, gdy w tym mieście ok. 100 osób deklaruje chęć nostryfikacji dyplomu i ma deklarację potencjalnych pracodawców o przyjęciu do pracy. Ale istnieje możliwość zwolnienia z tej opłaty lub rozłożenia jej na raty. – Od 24 lutego do rektora UW wpłynęło 18 pism w tej sprawie od obywateli Ukrainy. W żadnym z przypadków nie było odmowy – twierdzi Daiwa Maksimowicz.