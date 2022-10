Tauron to jedna z największych spółek obrotu z udziałem Skarbu Państwa dostarczająca odbiorcom głównie prąd. Informacja o tym, że Tauron rezygnuje z dostaw gazu, pojawiła się w mediach społecznościowych w poniedziałek wieczorem. Wczoraj po południu do sprawy odniósł się wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. „Oczekuję od Prezesa TauronPE natychmiastowego wycofania się z nieakceptowalnej decyzji dot. wypowiadania umów na gaz. Nie ma mojej zgody na takie działania. Zmiana operatora powinna odbywać się w sposób nieodczuwalny i bezpieczny dla klienta. Nie będzie przerw w dostawie gazu” – napisał polityk na Twitterze.

– Jeżeli klient nie podejmie żadnych działań, to automatycznie zostanie objęty opieką przez dostawcę rezerwowego lub z urzędu – w większości przypadków jest to PGNiG – wskazywał.

Zachęcał jednak do kontaktu z PGNiG w celu podpisania właściwej umowy. Jak dodaje, rozwiązania zaproponowane w Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej oznaczają, że cena gazu dla klientów będzie zgodna z taryfą zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . – Klienci mają gwarancję urzędowej ceny gazu do końca 2027 r. dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – podkreśla Rafał Soja.

Sprzedawca rezerwowy powinien być wskazany w umowie kompleksowej, a jeśli tam go nie ma – będzie to sprzedawca z urzędu, czyli PGNiG Obrót Detaliczny, po cenach zatwierdzonych przez URE.

Informacje o tym, że klienci, którym są wypowiadane umowy, mogą czuć się bezpiecznie, potwierdza nam PGNiG Obrót Detaliczny. Jak wskazuje, „zapewni ciągłość dostaw gazu do wspomnianych klientów po 30 listopada 2022 roku”. – Wszyscy uprawnieni odbiorcy będą rozliczani według taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez prezesa URE, czyli według tych samych cen, co pozostali klienci indywidualni – deklaruje PGNiG OD.

Co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jak nam odpowiada, do tej pory nie otrzymał skarg na wypowiadanie umów sprzedaży gazu w Tauronie. – Po sygnałach medialnych sprawdzamy zapisy umów przedsiębiorcy, ale potrzebujemy czasu na ich analizę. Wystąpimy też do Tauronu z żądaniem udzielenia wyjaśnień – informuje nas urząd.